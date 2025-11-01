ノルディックスキー・ジャンプ男子で、２２年北京五輪ノーマルヒル金メダルの小林陵侑（チームＲＯＹ）が１日、札幌・大倉山ジャンプ競技場で行われたトークショーに出演した。同席した五輪８大会出場の葛西紀明（土屋ホーム）からは、「陵侑が絶好調になると誰も手を付けられない。五輪では金４つを取ってきてほしい」と“五輪４冠指令”。日本のエースは「貢献できるように頑張ります」と、師匠のゲキに笑顔で応えた。

来年２月のミラノ・コルティナ五輪から新たに追加されるスーパーチームに加え、ノーマルヒル、ラージヒル、混合団体で４種目。ノーマルヒル、ラージヒルは前回の北京五輪でメダルを獲得しており、混合団体は今年のサマーグランプリ最終戦で優勝、スーパーチームは五輪テスト大会（イタリア・バルディフィエメ）で２位に入っている。全ての種目で好調を維持しており、レジェンドの“指令”をかなえる可能性は十分にある。

小林陵は、２日に大倉山ジャンプ競技場で行われる全日本選手権に出場し、その後は本格的に海外転戦が始まる。日本のエースは「（連覇の自信は）全然ないですね」と笑いつつ、「でも、ビックジャンプをしたいモチベーションとイメージはできている」ときっぱり。「まずは（１月の）札幌Ｗ杯で勢いづけて五輪に臨みたい」と思い描いた。