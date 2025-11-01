話題のK-POPバーチャルアイドル・PLAVEの多才なハッピーパーソン、ウノを知る 25問25答

『anan』2469号で表紙を飾ったPLAVE。「ananweb」では個性たっぷりの5人のキャラクターを知る、Q＆Aに答えていただきました！ 4人目は、作詞・作曲・プロデュースを担当する“作曲ズ”の一人でありメインラッパーのウノさんです。

Q. 朝起きて一番にすることは？

朝起きたらまずはサプリを飲みます。そして最近、トースターを買ったんですよ。それで忙しい一日の中でも朝くらいは余裕を感じたくて、まずはトースターでパンを焼いて、デカフェのコーヒーを飲みます。ご飯も好きだけど、朝は手早く作ることができて、余裕を楽しめるトーストが多いです。

Q. 寝る前にすることは？

よく寝るために遮光カーテンを閉めます。それから電気を消してベッドに横になって、スマホやテレビを見ながら過ごします。眠くなったらテレビを消して、スマホを置いて寝ます。

Q. 最高の1日の過ごし方は？

おいしいお店を巡りながら、おいしい食べ物をたくさん食べて過ごす！

Q. 日常のささやかな幸せは？

『anan』さんとのインタビューです！ あ、日常的にあるわけではないですね（笑）。最近は簡単な料理をはじめてみたんですけど、 料理が出来上がると気分が上がりますね。僕はパスタ料理が好きなのでパスタのレパートリーを増やしたいんですよ。洋食の作り方を勉強したいです。

Q. つい言ってしまう口癖は？

何かを言う時に、「でも本当に」と付け加えがちですね。自分の発言でどんな言葉が一番多いのか考えてみたら、「でも本当に」という言葉が、でも本当に多いんですよ（笑）。

Q. “好きな味”といえば？

麺料理が好きで、なかでもうどんが大好きです。以前はカレーうどんが大好きで、最近はかけうどんが一番好きです。

Q. ○○記念日を作るとしたら、何の記念日？

去年の7月だったと思うのですが、PLAVEのダンス4位になった日を“ド・ウノの日”という記念日にしたいです。

Q. どうしても断捨離できないものは？

漢江ラーメンの機械、トースター、ゲーミングPC、音楽機材です。

Q. 写真フォルダで一番多いものは？

食べ物とレシピ関連の写真、セルカ、家族と撮った写真、動物の写真などかわいいものが写っている写真です。

Q. マイベストエンタメ作品は？

韓国映画だと『君の結婚式』と『あなた、そこにいてくれますか』。ハリウッド映画では『インターステラー』です。

Q. 冷蔵庫に常備しているものは？

デカフェのアメリカーノ、バター、食パン、カロリーゼロの飲み物、ソース各種、冷凍食品、野菜類です。

Q. 最近笑ったことは？

コンサートで会ったPLLIのみなさんがとてもかわいらしくて、笑顔になりました。

Q. 最近泣いたことは？

ノアさんが面白すぎて泣きました（笑）。

Q. チャームポイントは？

やさしいところ。グループの中で一番活発で外向的で、人にも宇宙人にも関心が高いです。

Q. グループの中で自分が最強と思うことは？

疲れずにテンションを保ち続けられること。PLAVEの雰囲気は、ウノが責任を持ちます！

Q. デビュー後、一番成長したなと思うことは？

ダンスの実力？ 少なくともPLAVEの振付だけはマスターできるようになりました！

Q. 言われて嬉しい言葉は？

「かっこいい！」と「かわいい！」です。PLLIのみなさんにはいつでもかっこいい、かわいいと思っていただきたいので！

Q. 自分に活を入れるなら？

クールなオオカミの王 ド・ウノ、ファイト！！！！

Q. 自分を褒めてください。

カラオケで一番歌がうまい人は、僕です！

Q. 自分へのご褒美は？

カロリーのことを考えずに、おいしいものを食べること。食べることが大好きなので、ストレスが溜まったらおいしい食べ物でストレス解消します。

Q. メンバーの取扱説明書は？

イェジュン

楽曲制作の時に「少しだけ修正するね」と言ったら、徹夜を覚悟してください。

ノア

鶏の胸肉をくれるのは、愛情表現です。

バンビ

ダンスの話をしている時は、絶対にふざけてはいけません。

ハミン

運動の話をはじめたら、まず拍手をしてあげてください。どんなことも上手にできます。

Q. 自分の取扱説明書で、最重要事項は？

楽しく生きたいタイプです。

ウノ

2003年5月24日生まれ。発想力豊かな“作曲ズ”の一人で、メインラッパー。赤い瞳に炎を宿したり、手から炎を出す能力を持つ。狼のようなルックスと裏腹に、いたずらっ子な一面も。最近覚えた日本語は「情熱」。

PLAVE

プレイブ 2023年3月に韓国でデビューした、K-POPバーチャルアイドル。通称・作曲ズと呼ばれる、作詞・作曲・プロデュースを行うイェジュン、ノア、ウノと振付を担当する通称・デンラズのバンビ、ハミンから成る。楽曲制作・振り付けをメンバーが行う優れた音楽性やハイレベルな演出が注目され、6月には日本デビューを果たした。現在アジアツアー中で、11月1・2日には初の日本単独公演を開催。

