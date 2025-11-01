成田に東京ドーム10個分の“グローバル拠点”をつくる…、そんな壮大なプロジェクトへの出資を募る不動産ファンド「みんなで大家さん」。年間7%ほどの高利回りをうたい、総額2000億円を集めていましたが、分配金の支払いが突如、止まりました。一体何が起きているんでしょうか？

【写真で見る】分配金が突然停止…「みんなで大家さん」の代表を直撃

空港近くの“夢の街” 希望託し投資も…

千葉県成田市。本来なら、今ごろ“夢の街”が広がっているはずでした。

東京ドーム約10個分の敷地に、“最新鋭”の球体アリーナ、そして、外国人観光客を迎える巨大なショッピングモール。それらを備えた、新たな街「ゲートウェイ成田」。

その“夢の街”に希望を託した、70代の男性。老後資金の400万円を、この開発に投資したといいます。

400万円を出資した男性（70代）

「これは年金プラスにちゃんと動いていくだろうということで、毎月の生活費に充てていたんです」

男性が出資したのは、「みんなで大家さん」と呼ばれる不動産ファンド。



ビルやホテルといった物件に出資することで、その「賃料収入」から、年間7％程度の“高い利回り”を受け取れるとしています。

400万円を出資した男性（70代）

「完成図のビデオの宣伝なども見たんですけど、これはうまく成功するんじゃないかと」

ファンドの代表は、自身の著書で「ゲートウェイ成田」を力強く宣伝。

代表の著書

「資産評価2兆円の街で、2024年、日本は復活する！」

2024年の完成を目指すとしていました。

この商品を中心に、全国3万7000人以上から総額2000億円を超える出資を集めます。

資金はどこに？2024年完成予定がまだ“平地に整備中”

「ゲートウェイ成田」が完成するはずだった2024年、現地を訪れてみると、完成予定は延期を繰り返し、2027年末となっていたのです。

記者

「ゲートウェイ成田の建設予定地では、現在、森林を重機が切り開いて、平地に整備しているという状態です」

さらに、2025年7月、分配金が突然停止。

「みんなで大家さん」 柳瀬健一 代表

「ご心配とご迷惑をおかけしております事、心から深くお詫び申し上げます」

代表は「遅延は一時的」と釈明しましたが、今も支払いは止まったままです。

400万円を出資した男性（70代）

「こんなものが横行していいのか。あれだけかき集めた資金はどこにいってるのか？」

「バナナの苗」本当に栽培？出資集めるも建物には“ビニールシート”

さらに、事態はこれだけにとどまらず、9月末「成田」以外の9つの商品でも分配金が停止したのです。

出資者に送られたメール

「その他商品におきましても、分配金のお支払いを遅延せざるを得ない事態となりました」

その一つが、福岡県にある“バナナの苗の栽培施設”・アグレボバイオテクノロジーセンター。成長が早く、収穫量も多くなる特殊なバナナの苗を育てているとして、183億円もの出資を集めていました。しかし…

記者

「入り口はビニールシートが掛けられていて、中は全く見えません」

ーーあそこに人が出入りしてるの見た事ある？

地元の住民

「いや〜、ないですね」

出資者によると、9月の分配金は遅れて半額が支払われたものの、まだ満額は出ていないといいます。

ここで“バナナの苗”は本当に栽培されているのか。国会で農林水産省の担当は…

農林水産省の担当者（2024年4月 衆議院 国土交通委員会）

「統計上、福岡県のバナナの出荷実績はなく、農林水産省といたしまして、福岡県北九州市および水巻町におけるバナナの生産・出荷状況は把握しておりません。バナナの苗の生産も承知はしておりません」

「経営は心配になる」テーマパークは日曜でも“ガラガラ”

さらに、三重県伊勢市にあるテーマパーク「伊勢忍者キングダム」。

2017年ごろから「みんなで大家さん」が経営に参加したといいますが、休日の園内は人が少なく、ガランとした様子。

来場者（10月19日）

「日曜日だよね、だいぶ少ないね」

来場者

「少ないです。ガラガラです」

「並ばずにどれも入れるんで、経営は心配になるレベルではありますね」

こちらも70億円の出資を集めていますが、分配金がストップしています。

「必ず償還する経営計画」代表を直撃取材

一方、「成田」については、行政も異変を察知。2024年6月、成田の街の計画変更を出資者への説明を怠ったなどとして、大阪府や東京都が1か月の業務停止命令を出したのです。

ファンドには解約の申し込みが殺到。

その後の2024年11月、JNNは「みんなで大家さん」の代表を直撃しました。

ーーお金が戻ってこないという人がいるが大丈夫か？

「みんなで大家さん」 柳瀬健一 代表

「もちろん。経営努力でがんばっておりますので」

ーー出資したものは返ってくる？

「ちゃんと返すように経営しておりますので。成田プロジェクトも成功させるように着々と進めておりますから」

ーー2000億円ほど集めているが戻ってくる？

「償還するのは義務なので、必ず償還するというのが私どもの経営計画です」

しかし、出資者への分配金は10月31日も支払われず、これで4か月連続の遅延となりました。

2025年9月、400万円を出資した男性ら5人は出資金の返還を求め、大阪地裁に提訴。



来週にも、さらに1200人が110億円規模の追加提訴に踏み切る予定です。