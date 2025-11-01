Image:Amazon.co.jp

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2025年10月27日(月)9時から11月4日(火)23時59分まで｢AmazonスマイルSALE ｣を開催中。

期間中は、エントリーして合計10,000円（税込）以上買い物することでポイントが還元率がアップするキャンペーンも。エントリーを忘れずに！

現在、2台のデバイスを同時に充電できるだけでなく、PD20W急速充電に対応の、最新のUGREEN（ユーグリーン）製モバイルバッテリー「Nexode パワーバンク（10000mAh・PD20W・小型）」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

UGREEN 【小型・軽量・10000mAh】モバイルバッテリー 大容量 2台同時充電（USB-A×1 USBC×1）PD20W 急速充電 小電流モード バッテリー残量表示 コンパクト PSE技術基準適合 iphone17/Android/iPad 各種 USB-C 機器に対応 1,980円 （17%オフ） Amazonで見る PR PR

持ち歩ける「10,000mAh」なのに、驚きのコンパクトサイズ！ iPhone 16 Pro Maxより37％も小さい、UGREENのモバイルバッテリーが17％オフに！

ポケットに入るほどの超小型サイズながら、10,000mAhの大容量を備えた、最新のUGREEN（ユーグリーン）製モバイルバッテリー「Nexode パワーバンク（10000mAh・PD20W・小型）」が、17％オフで販売中！

UGREEN史上初のコンパクトモデルとして登場した本製品は、全長わずか112mm。iPhone 16 Pro Maxより約37％も小型化されており、カバンの隙間やポケットにもすっきり収まります。

見た目の小ささに反して、10,000mAhのバッテリー容量を搭載しているため、スマホを約2回分フル充電できるパワフルさも魅力。バッテリー残量は数字で表示されるため、充電タイミングを正確に把握できるのもありがたいですね。

2台同時＆急速充電、PD20W対応でiPhone 15 Proを30分で60％までチャージ可能

端子はUSB-CとUSB-Aの2ポート構成。2台のデバイスを同時に充電できるだけでなく、PD20W急速充電に対応しているため、iPhone 15 Proをわずか30分で0〜60％までスピード充電可能です。

スマートウォッチやイヤホンなどの小電流機器に対応するモードも搭載しており、電源ボタンを6秒間長押しするだけで切り替えができます。

PSE適合製品で安全面も確保。UGREENらしい高品質な設計で、24カ月保証も付属しているため長く安心して使えますよ。

UGREEN 【小型・軽量・10000mAh】モバイルバッテリー 大容量 2台同時充電（USB-A×1 USBC×1）PD20W 急速充電 小電流モード バッテリー残量表示 コンパクト PSE技術基準適合 iphone17/Android/iPad 各種 USB-C 機器に対応 1,980円 （17%オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞UGREENのセールアイテムはこちら

なお、上記の表示価格は2025年11月1日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

＞＞Kindle本200万冊以上が読み放題となる｢Kindle Unlimited｣も初めてのユーザーは30日間無料で体験できますよ

気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

＞＞ウォッチリストの使い方について

Source:｢AmazonスマイルSALE｣