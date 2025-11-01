フロリハナの「アロマの日」限定セットも登場！5%OFFセール実施中

南フランス発のオーガニックアロマブランド「フロリハナ」では、2025年11月1日（土）から3日（月・祝）まで、オンラインストアで全商品5％OFFの「アロマの日感謝セール」を開催します！さらに、11月5日（水）から11日（火）まで、実店舗でも同じく5％OFFセールが開催され、アロマ好きにはたまらない10日間。精油やフローラルウォーター、スキンケア製品など、自然の香りを楽しめるアイテムが勢ぞろい。

「アロマの日感謝セール」でお得にアロマを楽しもう！



フロリハナの「アロマの日感謝セール」では、オンラインストアと実店舗で全商品が5％OFF！

精油やフローラルウォーター、キャリアオイルなど、オーガニック製品がこの期間に限りお得に購入できます。

普段使いの化粧水やマッサージオイルとしても大人気のアイテムが勢ぞろい。リラックスや美容のために、香り高いフロリハナの商品で癒しのひとときを♪

【Anua】新発売！PDRNヒアルロン酸ミスト＆洗顔で乾燥肌をケア

限定セットも登場！「アロマの日」だけの特別商品



「アロマの日」限定セットも登場！フロリハナの精油やスキンケアアイテムをお得にゲットできるチャンスです。オンラインでも店舗でも購入できるので、どちらのショッピングでも楽しめます。

精油のセットやアロマディフューザーなど、贅沢にアロマを楽しむためのアイテムが揃っており、このセールでしか手に入らない特別な商品を見逃さないで♡

フロリハナの魅力を堪能！オーガニック製品で心も身体もリフレッシュ



Organic Essential oils



Organic Floral water



Organic Carrier oils

ポータブル ネブライザー式 アロマディフューザー

フロリハナは南フランス・プロヴァンス発のオーガニックアロマブランド。ラベンダーやフランキンセンスの精油、ダマスクローズウォーター、アルガンオイルなど、高品質なアイテムを取り揃えています。

100％オーガニックで、香りも成分もナチュラル。日常のケアに取り入れることで、心地よい香りに包まれ、癒しと美容の効果を実感できます。心も身体もリフレッシュできるアイテムを、ぜひこの機会に♪

アロマ好き必見！フロリハナの感謝セールをお見逃しなく



フロリハナの「アロマの日感謝セール」は、オンラインと実店舗で楽しめるお得な10日間。精油やスキンケア製品など、自然の恵みを存分に感じられるアイテムが揃っています。

限定セットも登場するので、ぜひチェックして、お気に入りのアロマ製品を手に入れてください。アロマの力でリラックスし、心地よい日々を過ごしましょう♡