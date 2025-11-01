◇NBA レイカーズ116ー115ウルブズ（2025年10月29日 ターゲットセンター）

レイカーズのマーカス・スマート（31）が10月31日（日本時間11月1日）の午前にメディア対応に応じた。劇的勝利を飾った前回の試合後に1人苦悶の表情を見せていた理由を告白した。

10月29日（同10月30日）、敵地でウルブズと激突したレイカーズ。主力を欠いたチームは、1点ビハインドの最終Q残り6秒でオースティン・リーブスが試合を決めるブザービーターを決めて劇的勝利を飾った。

ブザービーターが決まると、チームメートたちはリーブスの元に駆け寄って、劇的勝利を喜んだ。この日は欠場していたスマートも笑顔でリーブスのもとに向かった。一緒に喜んでいると事件は起こった。

リーブスが着用していたヘッドバンドを八村塁が外して、頭上で振り回していた。そこから飛び散った汗がスマートの口に入ってしまって苦悶の表情を見せていた。

レイカーズの公式インスタグラムでメディア対応の様子が投稿された。この件について聞かれたスマートは笑顔で「そんなことされたら“殴ってやる”と言ったよ」と冗談交じりで言及した。

「まさかあんな感じになると思わなかった。自分のチームを祝っていたら、いきなり汗が飛んできて何事だと思ったら、ルイがヘッドバンドを振り回していたんだ」と振り返った。