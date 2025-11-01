モデルで女優の佐田真由美（48）が31日配信のABEMA「ダマってられない女たち season2」（金曜後10・00）に出演。夫婦円満の秘訣（けつ）について語った。

MCのMEGUMIから「結婚されて何年目？」と質問を受ける一幕が。「多分、17年ぐらい」と自身の結婚生活を振り返った。

佐田は2008年10月に、4歳年上のマルチクリエーター・野村訓市（のむら・くにいち）氏と結婚。09年4月に長女を出産、10年11月に次女を出産している。

夫の全てを「逆に知りたくない」と話す佐田。「女の勘みたいな。モヤモヤしてきたその日から、知らぬが仏って言う言葉が降りてきて」夫の行動にノータッチでいる事を決意したという。

「別に何も無いとしても、外でキラキラしている主人が素晴らしいんじゃないかなと思って」とプラス思考。「何か嫌じゃない？自信無くて“俺なんて…”。ジメジメしてて、お酒飲む友達も出かけるところも無い。“真由美ちゃん、今日は何やってるの？”とか詮索されるくらいなら、お互い知らない方が良い」と持論を展開した。