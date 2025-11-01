ÀÖ°æ±ÑÏÂ¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡Ö¥Ü¥Ã¥³¥Ü¥³¤Ë²¥¤é¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Í¡×¡¡¡È²¸¿Í¡ÉÌÀ¤«¤¹
¡¡¡ÖÏ²Â®¤Î¥í¥Ã¥¡¼¡×¤È¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¸µ¥×¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÀÖ°æ±ÑÏÂ¡Ê66¡Ë¤¬10·î31Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¤·¤¯¤¸¤êÀèÀ¸¡¡²¶¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¡ª¡ª¡×¡Ê¿¼Ìë0¡¦45¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤À¤¤Ã¤«¤±¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Âçºå½Ð¿È¤ÎÀÖ°æ¤Ï¹â¹»»þÂå¤«¤é¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò»Ï¤á¡¢¶áÂçºß³ØÃæ¤Ë¥×¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤ËÅ¾¸þ¡£Åö»þ¤ÎÆüËÜµÏ¿¤È¤Ê¤ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é12ÀïÏ¢Â³KO¾¡Íø¤Ê¤É¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£1989Ç¯¤Ë¤Ï·ÝÇ½³¦¤ØÅ¾¿È¤·¡¢±Ç²è¡Ö¤É¤Ä¤¤¤¿¤ë¤Í¤ó¡×¤Î¼ç±é¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢ÇÐÍ¥¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹â¹»¤ËÆþ³Ø¤·¤Æ¤â¤¹¤°¤Ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ë¤ÏÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ä¥ó¥Á¥ã¤ò¤·¤¿·ë²Ì¡¢1Ç¯À¸¤ÇÎ±Ç¯¤¬·èÄê¡£¡ÖÅö»þ¤Î¼«Ê¬¤È¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Ç¯²¼¤È°ì½ï¤Ë´ùÊÂ¤Ù¤Æ¡¢¶µ¼¼¤Ê¤ó¤«Æþ¤é¤ì¤Ø¤ó¤ï¡ª¼¤á¤ë¡ª¤â¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ø¤ó¤ï¡ª¤Ã¤Æ¡×¤ÈÎ¾¿Æ¤Ë¤âÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈÅö»þ¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Éô¸ÜÌä¤ÎÀèÀ¸¤¬¼«Âð¤òË¬¤ì¡¢¼¤á¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡Ö¤ªÉã¤Á¤ã¤ó¡¢¤ªÊì¤Á¤ã¤ó¡¢Åö»þ¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤â¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤ä¤Ã¤¿¤éÀèÁÄ¤ÎÊ©ÃÅ¤ÎÁ°¤Ç¡¢¥Ü¥Ã¥³¥Ü¥³¤Ë²¥¤é¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Í¡×¤È¤Î»öÂÖ¤Ë¡£
¡¡ÀÖ°æ¤¬¸ø±à¤Ø¤ÈÆ¨¤²¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤âÀèÀ¸¤ÏÄÉ¤Ã¤ÆÍè¤¿¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¤ªÁ°¤Î3Ç¯´Ö¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Éô¤Ë¤ª¤Ã¤¿¤é¥ï¥·¤¬ÌÌÅÝ¤ß¤ë¤«¤é¡¢Â³¤±¤í¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÀÖ°æ¤Ï¡Ö¤Þ¤¢ÀèÀ¸¤Î¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢º£¤Î²¶¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡×¤È³Ø¹»¤ËÄÌ¤¤Â³¤±¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ï¥é¥¤¥Á¡×ß·ÉôÍ¤¤¬¡Ö¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤µ¤ì¤ÆÉÝ¤¤¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸ÀÍÕ¤¬»É¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡¢ÀèÀ¸¤Î»×¤¤¤¬¡×¤È³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢ÀÖ°æ¤Ï¡ÖÇ®¤¤ÀèÀ¸¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÂÎ¤Çµ¤»ý¤Á¤ò»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£¤¨¤¨¡¢ÀèÀ¸¤Î¤ª¤«¤²¤ä¤È»×¤¦¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£