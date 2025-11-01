１日に東京で開幕したスケートボード・日本選手権ストリートの女子予選に、ひときわ目を引くガールズスケーターがいた。

本間恋愛菜（れあな）。今大会最年少の１０歳で出場した彼女は「たまたま出た大会」で、ド派手な見た目と大胆なトリックを見せつけた。（デジタル編集部 古和康行）

「ううう……」。小さな肩をふるわせていた。

初出場の「日本選手権」、本間の１本目のラン。技は失敗続きで、得点は８・１５と、全く伸びなかった。悔しさからか、コースわきで見ていた父・歩夢さん（２９）の元に涙ながらに駆け寄った。「もう、やる気出ない――」

首には金のネックレス

小さい。背丈こそ、たしかに小さい。だが、それを感じさせない「気合が入っている」いでたちだ。往年の暴走族を思わせるド派手なヘルメットも、そこからのぞかせる長い髪も紫色。首にぶら下がる太い金の喜平ネックレスは「３０グラムの１８金」。ストリートカルチャーを体現するファッションは、他の選手と一線を画す。

スケートボードを始めたのは５歳の時。２つ上の兄に「サンタクロースがスケボーを持ってきた」ことがきっかけだった。家族でスケボーに乗るようになり、本人もハマった。埼玉県所沢市のスケートボードパークを中心に練習しているが、トリックは「ＳＮＳでトリックを見て、できるようになるまで練習した」（歩夢さん）。

「たまたま」出場

実力は周囲も認める。７歳でＳＮＳを通じて、自身のトリックを発信していたところ、スケートボードメーカーがスポンサーになった。ちなみに、金のネックレスはこのときの「お祝い」だという。８歳で「キックフリップ」（板を裏表に一回転させるトリック）でセクションに入ることができるようになった。着ているシャツは「練習や大会でできた」穴だらけで、ひたむきな努力をを感じさせる。

日本選手権には「たまたま」出場した。というのも、先月行われたアマチュアの大会に出場するつもりだったが、歩夢さんがエントリーを忘れたという。「やることなくなっちゃう」（歩夢さん）ということで、まだ申し込みが間に合った今大会にエントリーしたという。申し込んだ歩夢さん本人も「セクションが大きいし、ケガしたら危ないので出したくなかったんですが……」といい、本間も出場が決まったことについて、「『えっマジ？』って思った」。さらに、「色々デカイし、こけると痛いから嫌だった」と明かしつつ、「友達と一緒に滑れたから出てよかった」と笑う。

パリ五輪「金」の吉沢恋（ここ）を筆頭に、実力者がそろった日本選手権。１本目こそ失敗したものの、２本目のランでは、自分の背丈ほどあるレールを使って、キックフリップ・フロントサイド・ボードスライドを決めるなど、５７・９１をマークし、全体１０位で準決勝進出を決めた。

将来は「（吉沢）恋ちゃんのように、五輪に出て優勝したい」という本間。日本トップの大会で潜在能力の一端を披露した１０歳が、小さな体で大きな一歩を踏み出した。