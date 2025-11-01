【MLB】ドジャース 3ー1 ブルージェイズ（日本時間1日・トロント）

【映像】山本由伸、観客乱入でイライラ

10月31日（日本時間11月1日）行われたワールドシリーズ第6戦、ロサンゼルス・ドジャース対トロント・ブルージェイズの一戦で、ドジャースの先発・山本由伸に起きたハプニングが話題になっている。

ハプニングは山本が6回1死を取った直後に起こった。ファンが突如グラウンドに乱入、試合が一時中断することに。青いTシャツを着て星条旗を持ったファンが、中堅フェンス付近からグラウンドに入ってしまったのだった。警備員6人が乱入したファンを取り押さえたが、球場からは激しいブーイングが巻き起こる事態に。球場がざわつく中、投球を邪魔された山本は思わず険しい表情を見せ、ブルージェイズの選手たちも苛立つ様子を見せていた。試合中断後、山本は2死一、二塁のピンチを迎えたが、バーショから見事空振り三振を奪いチェンジ。山本のピッチングに影響を及ぼしかねないハプニングにファンからは「どうした」「何してんだよ」「誰だよ」「興奮しすぎやろ」「由伸ちょっとイラついてる？」「由伸に影響なきゃいいけどな」「由伸気にしてなさそうw」「時々ビーチボールも飛んでくるよな」といった様々な反応が起こることに。

山本は、球数96球6回5安打1失点で今シリーズ2勝目を手にした。絶対に負けられない一戦で白星を掴み、エースの役割を果たした。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）

