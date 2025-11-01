双子の出産と育児の模様を公表している歌手・タレントの中川翔子さんが、自身のインスタグラムで「産後ケア」について振り返っています。



【写真を見る】【 中川翔子 】双子出産の後に「産後ケアに救われた」 “罪悪感から「ありがたい！」に気持ちを切り替え” 「母の体を休めることも赤ちゃんを守るために必要」





翔子さんは絵日記を「産後ケアに救われた」と題して投稿。出産当初は「今後への不安・痛み・寝不足でボロボロ」と、仔猫を守る母猫のイラストを描いて「シャーシャーの母猫みたいなメンタルでした」と振り返っています。

友人のすすめで都内ホテルの産後ケアを利用した翔子さんは「プロが優しく赤ちゃんを守ってくれて」「不安なことにアドバイスしてくださり」「栄養あるごはんと、安心して睡眠をとれて」「フラフラだった産後のダメージを回復できました」と投稿。絵日記にも「やっと安心して続けて眠れた！久しぶりに！感動した」と綴っています。





「罪悪感とか申し訳ない、て思う気持ちをいやありがたい！と思うように切り替えるように思考を変える！ことにつとめました」という翔子さんは、絵日記に「母の体を休めることも赤ちゃんを守るために必要」と実感を込めて伝えています。









翔子さんは双子について「あしたからはお顔は出ないようになりますが、、これからも大切な思い出のアルバムのようにインスタ楽しみたいです」と告知。フォロワーからの体験談やエールに「まるで優しいママ友たちに出会えてるように思っています」と思いを伝えています。

【担当：芸能情報ステーション】