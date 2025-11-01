お笑いコンビ・マシンガンズがパーソナリティを務める『マシンガンズの働きタイミー』（文化放送・火曜21時30分～22時）。10月28日の放送では、「お笑いにお金を出しにくい理由」について、マシンガンズの二人が語り合った。

普段あまり映画館に行くことはないという西堀。

映像のサブスクにも登録しているが、連続ドラマもイマイチ楽しめていないという。

西堀「サブスクだと、映画館みたいに『金を払ってて2時間あるぞ』っていう気合が入らないの。みんながイイって言ってる作品にも、イマイチ乗り切れないんだよね。だから金を払ってる方がいいことっていうのもあると思うんだよ」

滝沢「俺もゴミ関係の公演とか、同じ内容でも有料の方がみんなメモってるもんな」

西堀「タダよりお金取った方が、客が入る場合もあるって言うしね」

この話題を受けて、滝沢は「お笑いを含めたエンタメって安すぎないか？ もっとお金を取ってもいいのでは？」と主張。

しかしこの声は、西堀に一蹴されてしまう。

西堀「例えばさ、お笑い芸人が空中ブランコのひとつでもやってくれれば（お客さんも）金が払えるじゃない？ それは（お客さんにとって）自分は完璧に出来ないことだから。絶対に俺より大谷翔平の方が打つ。でもお笑いって、すごいって思いにくくない？ 棒高跳びは高く飛ぶし、歌舞伎は顔塗るだけでも時間かかるとか、子どもの頃からやってるな～とか思うけど……お笑いって『なんてことない風に』見せてるじゃん。本当はすごいことだと俺は思うんだけど」

滝沢「みんなすごい時間使ってるしな」

西堀「でも『さっき考えたんです』って感じで舞台に上がるじゃん。だから見てる方も舐めちゃう。現にいるだろ、『俺の方が面白いけどな』とか『会社の田中の方が面白いけどな』とか言うやつ」

素人目には技術や努力が判断しにくい。

そのため、瞬時に「すごい」と感じにくい。

そのせいで、お笑いには金が出しにくい……。

滝沢「俺らもTHE SECONDで、ネタを用意しないでその場で喋るみたいなことやるからな、舐められるんだよな」

西堀「そう。我々にも責任がある（笑）」