◇ワールドシリーズ第6戦 ドジャース3―1ブルージェイズ（2025年10月31日 トロント）

ドジャースの山本由伸投手（27）が10月31日（日本時間11月1日）、敵地でのブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第6戦に先発。6回96球を投げて5安打1失点と試合をつくり、負ければ連覇消滅の崖っぷちの一戦で好投。チームは右腕の力投もあり接戦をものにして勝利し、対戦成績を3勝3敗のタイに戻し逆王手をかけた。9回1死から左翼守備で飛び出した走者を併殺に仕留めたキケことエンリケ・ヘルナンデス内野手（34）が最終局面を振り返った。

3―1の9回1死二、三塁。ブルージェイズ・ヒメネスの打球は浅い左飛になった。左翼手のE・ヘルナンデスはダッシュよく捕球し、二走・バージャーが塁から出ているのを見て、二塁へランニングスロー。二塁カバーに入ったロハスは走者と重なる左側への送球を体をひねりながらワンバウンドですくい上げ、併殺を完成させた。記録専門会社「エライアス」によると、外野手が絡む併殺で試合が終了したのは、今年で121回目の歴史を誇るWSで史上初の快挙となった。

キケはこのプレーについて「グラスノーが投げた瞬間、一瞬だけ球場が静まり返って、バットが折れる音が聞こえたんだ。だから凄くいいスタートが切れた」と打球音を確認して前へ猛ダッシュしたことを明かした。

さらに「打球に向かって走っていく途中で、途中からボールが照明の中に消えた」と説明。「でも、そこで立ち止まるタイミングじゃないと思って、とにかく走り続けた。だいたいどのあたりに落ちるかは分かっていたからね。最後の瞬間にボールがライトから抜けて見えるようになって、そのままグラブに収まった」と振り返った。

捕球後も冷静に走者の位置を判断。「二塁走者が少し塁から離れすぎているのが見えた。たぶん打球を見て落ちると思ったんだろうね。こっちは全速力で突っ込んでいたから、強く投げたら送球が浮くと思って、少し抑えて投げた。ミギー（ロハス）が素晴らしいキャッチをしてくれた。あんまりいい送球じゃなかったのに、最後まで集中して取ってくれた。本当に凄かったよ。おかげで第7戦に行ける」と高投を防ぐためにあえてワンバウンドで投げたことを明かした。

さらに「ああいうプレーは、ディフェンスをやる上で、特にレフトを守るときは自分の得意分野だよ。全てが目の前で起こるから、いちいち確認する必要がない。ミルウォーキー戦でも一塁に送球して走者をアウトにしたけど、あれと同じ感覚だね。いろんなポジションを守ってきた経験もあって、ランナーの位置とか動きは“感じ取る”ものなんだ。実際に見なくても分かる。打球が飛んだ瞬間にいいスタートを切れて、グラブに収まった時にはもうすぐ投げようと思っていた。ミギーが素晴らしいピックをしてくれて、結果的に完璧なプレーになったよ」と振り返った。