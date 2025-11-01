タレントの藤本美貴（40）が1日、東京・早大で「人生は続くから私は“まいにち生き返る”学祭JACK2025 in 早稲田祭 藤本美貴トークショー」に出席。令和の大学生との恋愛観の違いに驚がくし、親目線でコメントした。

会場からの「ミキティー！」の呼びかけを受け、笑顔で登場。500人以上入った教室を見渡し「ここが教室だって事に私は驚きを隠せず…こんな広い教室で皆さん勉強してるんだなと思った」と胸躍らせた。

大学生のズボラあるあるに「え〜！」とからだをのけぞらせながら何度もビックリ。ひとり暮らし時代を振り返り「洗濯が1番面倒。月曜から金曜まで外に干しっぱなしというのは分かる」と共感する場面もあった。

学生に向け「ひとり暮らしは凄く大変だけど、努力した自分を台無しにするようなことが1番もったいないなと思いました。節約もしているのに健康に害があるんじゃないかと、お母さん心配になっちゃいます」と親目線でエールを送った。

イベントでは観客らとともに恋愛トークも展開。「今時の若い子たちの感覚が平和だよね。みんなに優しくしてほしいとか、遠距離でも信じてますとか…。素敵だなと思いました」と新発見もあったようで「恋愛観が私とは違うんだなと思いました。これからも若者たちを見守りたいなと思います」とほほえんだ。