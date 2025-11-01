お笑い芸人のYes！アキト（35）が、1日までにX（旧ツイッター）を更新。活動休止を発表した。

休止の理由について、アキトは自身のギャグに引っかけて、「以前より検討していたトリプルパチンコの開発に着手するため、一度芸能活動をストップする必要があると考えたためです」とした。「応援していただける皆様の前に戻るまで、今しばらくお待ちいただければと思います」とコメントしている。

活動再開の時期は、あらためて報告するという。

また、お笑いトリオ「怪奇！YesどんぐりRPG」として、ともに活動するどんぐりたけし（33）は、「怪奇が活動減ってたのはそういうことか、というのをちらほら見かけるがまぁ、そいういことではないのよ」（原文ママ）とXで言及。

「ユニットのトリオとはいえ5.6年続けてれば色々ありますわなぁ それまでピンでやりたいように自由にやってきたわけですから」と続け、「とりあえずみんなはトリパチの完成を、待機！YesどんぐりRPG」とファンに呼びかけた。

Yes！アキトは、サンミュージックプロダクション所属のピン芸人。どんぐりたけし、サツマカワRPG（34）とお笑いトリオ「怪奇！YesどんぐりRPG」としても活動している。