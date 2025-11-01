¥¹¥¬¥·¥«¥ª¤Î61ºÐ¥µ¥Ý¡¼¥È¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¡¢°À¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤Ë¤è¤ëµÙÍÜ¤«¤éÉüµ¢¡¡¼£ÎÅ¤Ë¤Ò¤È¶èÀÚ¤ê
¥×¥í¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¤ÎºäËÜÎµÂÀ¡Ê61¡Ë¤¬1Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£»Å»öÉüµ¢¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ºäËÜ¤Ï¡ÖºäËÜÎµÂÀ¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¡Ê2025Ç¯¡Ë5·î¤Ë°À¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤È¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¡¢¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤¿¤á¤ªµÙ¤ß¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤Þ¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤´¿´ÇÛ¤È²¹¤«¤¤±þ±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤é²á¤´¤·¤¿Æü¡¹¤Ç¤·¤¿¡£¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç11·î¤ò¤â¤Ã¤Æ¤Ò¤È¶èÀÚ¤ê¤È¤Ê¤ë¼£ÎÅ¤ò½ª¤¨¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£12·î¤è¤êÂÎÄ´¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¾¯¤·¤º¤Ä¸½¾ìÉüµ¢¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¤´¿´ÇÛ¡¢¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¡¢¤Þ¤¿¼£ÎÅÃæ¤Ï¤´Ï¢Íí¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤â½½Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ºÂçÊÑ¼ºÎé¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£²þ¤á¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£2025¡¿11¡¿1¡¡ºäËÜÎµÂÀ¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
ºäËÜ¤Ï5·î¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢ÉÂµ¤¤¬¸«¤Ä¤«¤êÁá´ü¤Î¼£ÎÅ¤¬É¬Í×¤È¤¤¤¦¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¸½ºßÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥Ö¤ÎÍ½Äê¤ÏÁ´¤Æ¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·»Ã¤¯¤Î¤¢¤¤¤À¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤¹¤ë»ö¤ËÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈµÙÍÜ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¤ÎºäËÜ¤Ï21ºÐ¤Ç¾åµþ¤·¡¢¥×¥í¤Î¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò³«»Ï¡£¥¹¥¬¥·¥«¥ª¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¤òÃ´Åö¤·¡¢¥Ð¥ó¥É¥Þ¥¹¥¿¡¼¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Â¾¤Ë¤â¿å¼ùÆà¡¹¡¢ÃæÀ¾·½»°¡¢À¾ÅÄ¤Ò¤«¤ë¡¢¹©Æ£ÀÅ¹á¡¢ÎëÌÚ²íÇ·¤é¤Î¥é¥¤¥Ö¥µ¥Ý¡¼¥È¤âÃ´Åö¡£