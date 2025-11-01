【拡大画像へ】

株式会社エイシスは同社が運営する総合ダウンロードサービス「DLsite」にて、「DLsite創業祭2025」を開催する。開催期間は11月1日より11月30日まで。

本企画は「DLsite」が今年29周年を迎えたことを記念し、サービスを運営する株式会社エイシスが創業した11月1日より11月30日までの期間限定で行なわれるキャンペーン。グローバル対応の英語試験となる「DLITE」としてDLsiteの知識を競う能力試験や「DLsiteジャンル国民投票2025」の結果発表および記念セール、創業祭セール、また特別なクーポンの配布など、の施策が実施される。

□「DLsite創業祭2025」特設サイト

DLITE(DLsite英語能力試験・DLsite Literacy and Imagination Test of English)

【全体スケジュール】

これまで実施していた「DLsite検定」を「DLITE」としてリニューアルした企画。DLITE」では、「DLsite」にまつわる計3科目の問題を英語で出題、全世界同時で開催する。他にも中国語、韓国語でも検定問題が設けられている。3科目の総合得点上位30名は「DLsiteジーニアス」として特設サイトで表彰され、「100%OFFクーポン」と「DLsiteジーニアス賞状」の実物が贈呈される。さらに、受験者の中から抽選で500名に「30%OFFクーポン」をプレゼントするキャンペーンも実施される。

練習問題公開：11月1日

受験期間：11月7日～11月13日

成績発表：11月19日

※総合得点上位30名は、得点が同率の場合、回答提出が早いアカウントが優先されます。

「DLsiteジャンル国民投票2025」結果発表＆セール

10月17日より10月24日まで実施された「ジャンル国民投票」の結果が11月21日に発表される。投票で要望の多かった新ジャンルは実際に追加され、11月21日より11月27日までの期間で「追加ジャンルセール」を開催予定となる。

結果発表：11月21日

ジャンルセール：11月21日～11月27日

DLsite創業祭セール2025

マンガ、ゲーム、ボイス・ASMRなど様々な形式の作品が詰まった特別なセールを実施。実施期間は11月6日までとなる。