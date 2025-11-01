◇MLBワールドシリーズ第6戦 ドジャース3-1ブルージェイズ(日本時間1日、ロジャース・センター)

負ければ終わりのドジャースは9回のピンチをしのぎ3-1で勝利。9回の1プレーが大きな話題となりました。

3回に3点を奪ったドジャースは、先発の山本由伸投手が6回1失点の力投。2点リードで9回を迎えます。

8回からマウンドに上がる佐々木朗希投手が先頭打者に死球を与えると、続くアディソン・バーガー選手にはセンターオーバーの大飛球。この打球がセンターのフェンスとグラウンドに挟まります。

センターのジャスティン・ディーン選手はボールが挟まっていることをアピールしている間に1塁ランナーやバッターランナーが生還。同点かと思われましたが、グラウンドルールで2塁打のまま2、3塁で再開となりました。

ドジャースにとってはラッキーな判定。SNSでは「クッションの下にボールが挟まるってどんだけ低い確率で発生するプレーなんだろう」「野球の神様の悪戯としか思えないんですわ」「ドジャース運も味方したねー」「朗希君はある意味持ってるんだよな」など注目されました。

その後、タイラー・グラスノー投手に代わり、内野フライで1アウト。さらに9番のアンドレス・ヒメネス選手はレフトライナーとなり、2塁ランナーが飛び出し、ダブルプレーで幕切れ。ドジャースがヒヤヒヤの展開も逃げ切りました。

これで勝敗は3勝3敗。ワールドチャンピオンの行方は第7戦へもつれることとなりました。