西武、ロッテの監督を歴任した伊東勤氏（63）が、自身のYouTube「110チャンネル【伊東勤】」を更新。巨人が発表した大所帯の来季コーチ人事に対して、疑問を呈した。

伊東氏はコーチングスタッフに並ぶ名前を見て「これは球団の考えなんでしょうけど、コーチが多すぎませんか？」と疑問を呈した。

巨人は11月29日、ゼラス・ウィーラー巡回打撃コーチ（38）の1軍打撃コーチ就任、川相昌弘2軍野手総合コーチ（61）の1軍昇格する。大田泰示氏（35）の2軍打撃コーチ就任などを発表。桑田真澄さん（57）の退団で空位の2軍監督など未定の段階で、阿部慎之助監督（46）を含めて総勢25人に達している。

伊東氏はコーチの人選ではなく、総数自体を問題に挙げ、「指導者は考え方を一つにしないといけない。言っていることが違うと選手は迷う。そこは難しい」と説明した。

パソコンやタブレット端末等で情報共有が徹底されている時代とはいえ、人が人に教える中ですべて統一することは難しい。

伊東氏は「入団1、2年目の選手はすべて受け入れてしまう。自分の力、特性が分かっていないと（人の）意見に左右されがち」と、とくに若手の指導には一貫性が大事と主張した。

伊東氏は自分の特性を早くつかんで、いい意味で言われたことを右から左に流せるか、が大事になると話した。