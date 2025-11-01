名古屋大減災連携研究センターの石井祥子研究員（５８）らの研究者チームが、モンゴルで防災教育に力を入れている。

活用しているのが、読み札に書かれた災害時の心得などを読み上げ、絵札を取る「防災カルタ」。石井研究員は全土への普及を目指す一方、日本とモンゴルの子どもたちをオンラインで結び、防災カルタを通じて交流することも計画している。（尾谷謙一郎）

９月上旬、モンゴル南部のダランザドガド市で開かれた防災カルタ体験教室。日本の文化「かるた」に初めて触れた現地の高校生７０人はすぐに遊び方を理解し、各テーブルでは札を取り合う歓声が広がった。

読み札と絵札は各５５枚。「川の近くに家を建てれば、大雨が降った時に家が流される」「地震が起きたら地面に座って草をつかみなさい」――。読み札には、同国で広く使われるキリル文字で、被害に遭わないための教訓を記載した。

絵札には、同国の移動式住居「ゲル」が浸水する様子や、草をつかむ子どもの姿がキリル文字の頭文字とともに描かれている。中には、同国出身の大相撲元小結・旭鷲山が登場するユニークな札も。日本と同様、お手つきをすれば１回休みとなるルールも設けた。

指導した石井研究員によると、生徒たちはオリジナルカルタの作成にも取り組んだ。「地域独自の自然や災害、暮らしをテーマに作りましょう」。石井研究員の呼びかけで文章や絵を考え、年内の完成を目指しているという。

研究者チームは、産官学民の連携で減災の研究や啓発に取り組む名古屋大減災連携研究センターの鈴木康弘教授らと放送大学を主体とする６人。鈴木教授が提案したモンゴルでの防災啓発プロジェクトが国際協力機構（ＪＩＣＡ）の事業に採択され、その一つとして石井研究員が考案したのが、日本でも活用される防災カルタだった。

モンゴルでは雪解け水による洪水がたびたび発生し、近年は地球温暖化の影響とみられる集中豪雨が多発している。都市化が進む首都・ウランバートルなどには活断層があり、大地震の発生も懸念されているという。豪雨や地震のリスクが高い地域の一つ、西部・ホブド県で防災意識を高めようと、小中学生や高校生を対象に文章や絵を募集し、試作品を経て２０２０年に１５０部を完成させた。

石井研究員によると、子どもたちは競争意識が高く、すぐに文章を暗記してのめり込んだという。２３年にホブド県の屋外で開かれた「草原カルタ大会」では、中学生たちが真剣に絵札を取り合い、教師たちにも「防災知識が身についている」と好評だった。

研究者チームは２６年夏までにカルタを１万５０００部以上作成して全土の小中学校などで普及させ、遊び方を説明する動画も作成する方針だ。

石井研究員は宮崎県延岡市出身で、同県など日本の子どもたちと防災カルタで交流することも計画中。同県は南海トラフ地震の被害が想定され、防災意識が高まっている地域でもあり、「モンゴルの子どもたちがしっかりと知識を持つことで、災害時の被害軽減につながることを期待している」と話している。