Re:name、2ヶ月連続となる新曲「Vintage Car」リリース決定
Re:nameが、11月19日に配信シングル「Vintage Car」をリリースすることを発表した。
今作は10月にリリースした「愛はきっとLonely」に続き、2ヶ月連続となるリリース。ライブアンセム化しつつある前作とは打って変わり、「Vintage Car」はこの季節に胸に沁みるミディアムバラードとなっている。海外のポップスにリンクしたサウンドが魅力の彼らならではの世界観を堪能してほしい。
また、同曲は11月6日放送のFM802『THE NAKAJIMA HIROTO SHOW 802 RADIO MASTERS』内でラジオ初オンエアを迎える予定だ。
Re:nameは今月＜anica×Bye-Bye-Handの方程式×Re:name pre. REUNION / REBLEND＞を東阪で開催するほか、11月28日にはOddRe:、FUJIBASE、紫 今とともに＜Namba Culture Terminal × OSAKA NIGHT PARADE presents 浪華万博＞に出演、12月にはthe paddles、Bye-Bye-Handの方程式、CAT ATE HOTDOGSとともに＜電波無限大ツアー＞を東阪で開催する。
FM802『THE NAKAJIMA HIROTO SHOW 802 RADIO MASTERS』
放送日時：毎週月曜日〜木曜日14:00-17:51
※「Vintage Car」初オンエアは11月6日(木)
DJ：中島ヒロト
番組HP：https://funky802.com/masters/
番組X：@802radiomasters
番組ハッシュタグ：#802RM
配信シングル「Vintage Car」
2025年10月22日(水)リリース
https://lnk.to/rename_vintagecar
配信シングル「愛はきっとLonely」
2025年10月22日(水)リリース
https://lnk.to/rename_aiwakittolonely
＜LIVE TOUR 2026 “SIXTEEN + TEN”＞
◼︎ TWO MAN SERIES
2026年1月24日(土)大阪・ESAKA MUSE
2026年2月13日(金)東京・渋谷WWW
【Official最速先行】
受付期間：10月22日(水)0:00〜11月9日(日)23:59
受付URL：https://w.pia.jp/t/rename2026/
枚数制限：おひとりさま4枚まで
◼︎ONE MAN SERIES
2026年5月23日(土)大阪
2026年5月30日(土)東京
2026年6月14日(日)名古屋
関連リンク
◆Re:name オフィシャルサイト
◆Re:name オフィシャルX
◆Re:name オフィシャルInstagram
◆Re:name オフィシャルYouTubeチャンネル
◆Re:name オフィシャルTikTok