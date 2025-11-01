なごみ、トップバッターで「サツコレ2025A/W」開幕 全身ブラックコーデでスタイル際立つ
【モデルプレス＝2025/11/01】YouTuber・なこなこカップルとして活動していたなごみが11月1日、北海道立総合体育センター（北海きたえーる）で開催されたファッションイベント「SAPPORO COLLECTION 2025 AUTUMN/WINTER」（以下「サツコレ」）に出演。トップバッターを飾った。
◆なごみ「サツコレ」トップバッター飾る
トップバッターで登場したなごみは、襟元と手首にファーをあしらったミニ丈のセットアップに、ロングブーツ、ニット帽をあわせた全身ブラックコーディネートで抜群のスタイルを披露。ドット柄がクールなスタイリングのアクセントとなっており、堂々としたウォーキングで会場を圧倒した。
◆「札幌コレクション2025 A/W」テーマは「ICE MONSTER」
今をときめくモデルやアーティスト、そして地元・北海道出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「サツコレ」。23回目を迎える今回は「ICE MONSTER」をテーマに、なごみ、希空、とうあ、OCTPATH・西島蓮汰、CANDY TUNEらが出演。MCはフォーリンラブ・バービー、ABEMAアナウンサー・西澤由夏が務める。（modelpress編集部）
◆「SAPPORO COLLECTION 2025 AUTUMN／WINTER」
開催日：2025年11月1日（土）12：30開場 14：00開演（予定）
会場：北海道立総合体育センター（愛称：北海きたえーる）
所在地：札幌市豊平区豊平5条11丁目1番1号
ゲストモデル：アリアナさくら、小川奈々子（CANDY TUNE）、おさき、景井ひな、加藤ナナ、北里琉、さくら、鈴木ゆうか、平美乃理、立花琴未（CANDY TUNE）、塚本恋乃葉、中川紅葉、なごみ、希空、花山瑞貴、本田紗来、三浦理奈、村瀬紗英（50音順）
モデル：ibuki、かのん、鎌田あゆ、sakura、sea、denise、豊田ルナ、中泉彩夏、hanano、marimo、mika、miku、moeri、yura、yurie、lisa、runa、れな（50音順）
スペシャルゲスト：あいさ、市原愛弓（≒JOY）、伊藤愛依海（あいみん）、ウサ タクマ（ONSENSE）、風見和香（私立恵比寿中学）、GYUTAE、熊田曜子、元之介、こーくん、桜井えま（私立恵比寿中学）、とうあ、長浜広奈、中山莉子（私立恵比寿中学）、西島蓮汰（OCTPATH）、丸山礼、実熊瑠琉、みゆ、村谷はるな、ヨシアキ（ONSENSE）（50音順）
ゲスト：相塲星音、足森いづみ（天空音パレード）、Ayana、かすみん、河村叶翔、黒嵜菜々子、恋瀬ことり（理想の少女）、心花りり（iLiFE!）、桜井美悠、紗和、シスル、すみぽん（高倉菫）、高橋かの、時田音々、永瀬さら、花巻杏奈、桧垣果穂（Luce Twinkle Wink☆）、藤咲凪、山口もあ、山崎心（※「崎」は正式には「たつさき」）、りんか（50音順）
アーティスト：うじたまい、CANDY TUNE、紫 今（50音順）
シューティングアクト：ONSENSE
オープニングアクト：ALL IN、かめれおん。、櫻、瀬名ちひろ、Peel the Apple、ROYAL NOVICE（50音順）
MC：西澤由夏（ABEMAアナウンサー）、バービー（50音順）
