◆米大リーグ ワールドシリーズ第６戦 ブルージェイズ１―３ドジャース（３１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

崖っぷちに立たされたドジャースが、ブルージェイズとの接戦を制して対戦成績を３勝３敗として逆王手をかけた。ドジャースが球団史上初の２年連続ワールドシリーズ制覇を果たすか、１９９３年以来３２年ぶりにブルージェイズが頂点に立つか―。運命の第７戦はあす１１月１日（日本時間２日）にブ軍の本拠地ロジャーズセンター（カナダ・トロント）で行われる。

米ＦＯＸ局でポストゲームショーに出演した元レッドソックス・レジェンドの解説者Ｄ・オルティス氏は「もしドジャースが明日ワールドシリーズを制するなら、俺のＭＶＰは間違いなく山本由伸だ」と断言した。

同氏は「彼なしに今のドジャースはここまで来られなかったと思う。彼がマウンドに立つだけで、チーム全体の自信が一気に高まる。しかも、完投したわずか２日後にはブルペンで投げる準備をしていた。まさに真の戦士だよ」と絶賛。「彼は野球の歴史のどの時代に放り込んでも通用するタイプだ。１９４０年代でも、２０２５年の今でも、変わらず支配的な投手だろう。今の時代、５イニングで降板する投手が多い中でね。だから間違いなく、彼がＭＶＰだと俺は思う」と言い切ると、解説陣のジーター氏とＡ・ロドリゲス氏も深くうなずいていた。