◆米大リーグ ワールドシリーズ第６戦 ブルージェイズ１―３ドジャース（３１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

崖っぷちに立たされたドジャースが、ブルージェイズとの接戦を制して対戦成績を３勝３敗として逆王手をかけた。ドジャースが球団史上初の２年連続ワールドシリーズ制覇を果たすか、１９９３年以来３２年ぶりにブルージェイズが頂点に立つか―。運命の第７戦はあす１１月１日（日本時間２日）にブ軍の本拠地ロジャーズセンター（カナダ・トロント）で行われる。

捕手のスミスは、崖っぷちの一戦で６回１失点で試合を作った山本由伸投手について「素晴らしかった。６回１失点で、チームが今日必要としていた試合をつくる仕事を全うしてくれた。最近のように９イニング完投ではなかったけれど、十分に強い内容だった。６回をきっちり投げてリード（して試合）を渡してくれたのは大きい」と称賛した。

自身は打線改造で２番に入った。大谷が敬遠されて迎えた３回２死一、二塁の場面で左翼線へ先制適時二塁打を放った。

「トミー（エドマン）が二塁打を打った瞬間から、もしミギー（ロハス）がアウトになったら、大谷を歩かせるだろうと分かっていた。だからその展開は想定内だった。自分はスプリットを仕留めるつもりで準備していた。いい打球を飛ばせたと思う」とうなずいた。

敵地で逆王手。第７戦を勝てば連覇になる。「すごくワクワクしている。この瞬間のために１年間やってきた。１試合に勝つため、そしてシリーズを勝ち取るため。明日はきっと最高の試合になる」と逆転連覇へ自信をのぞかせていた。