トランプ米大統領がアジア訪問期間に韓国・中国・日本3カ国首脳と会談したことについて「信じられないほど立派なものだった」と満足感を表した。

トランプ大統領は31日（現地時間）、フロリダ州ウェストファームビーチに向かう専用機で記者らにこのように話した。

トランプ大統領はまず「中国との会談はみんなが望んでいたものだった」とし、習近平主席との会談に言及した。続いて「日本の新首相との会談も申し分なくよかった」とし「我々は協定をうまく終えた」と述べた。

特にトランプ大統領は韓米首脳会談に関しては「我々がどのような待遇を受けたか見たはず」と語った。トランプ大統領は「わが国がまたリスペクトされている」とし「彼らはそのようなリスペクトを込めてわが国と接している。それがはるかに重要なことだ」と話した。

29、30日に韓国を国賓訪問したトランプ大統領は歴代米国大統領のうち初めて韓国政府が授与する最高栄誉の無窮花大勲章を受章した。また、李在明（イ・ジェミョン）大統領はトランプ大統領に新羅金冠レプリカを贈った。

トランプ大統領はこの贈り物を受けると、「特別に管理してほしい」と指示したという。無窮花大勲章を見ると「すぐに首にかけたい」とも話した。

今回の金冠の贈り物をめぐりワシントンポスト（WP）など米国の一部のメディアは、トランプ大統領の一方的な国政運営に反対する「ノー・キングス（王様はいらない」デモが最近全米で大々的に行われた事実を伝えた。