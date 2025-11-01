韓国・江南で美ボディを目指す！PLAN;S CLINIC 江南店 11月限定「ボディライン完成・ふくらはぎ特化」特別パッケージ

ソウル・江南のダイエット・リフティング専門クリニック「PLAN;S CLINIC 江南店」にて、2025年11月限定の特別パッケージイベントが開催されます。

2025年11月の「11」にちなみ、ボディライン完成からふくらはぎ特化をテーマにしたお得なプランが登場します☆

PLAN;S CLINIC 江南店 11月限定「ボディライン完成・ふくらはぎ特化」特別パッケージ

開催期間：2025年11月限定

開催場所：PLAN;S CLINIC 江南店

※本イベントは「江南店限定」です。

※すべての処方および施術は付加税別途の料金となります。

※パッケージにはお薬代が含まれていないため、薬局で別途お支払いが必要です。

※パッケージによっては施術部位が予め決まっており、施術部位の変更はできません。

※効果には個人差があります。

※施術に伴うリスクや副作用(赤み・腫れ・内出血など)が生じる場合があります。

2025年11月の「11」にちなんだ、ボディライン完成・ふくらはぎ特化の特別パッケージイベント。

初めての方にも体験しやすい価格設定で、ラインの引き締めを目指す施術がサポートされます！

ふくらはぎ特化パッケージ

価格：50万ウォン

初めての方にもお試しいただきやすいプランです。

＜内容＞

Highペッ注射Med 1部位(ふくらはぎ)

＋ペッ注射 1部位(ふくらはぎ)

＋ふくらはぎボトックス(200IU/Newlux)

＋ダイエット薬 6週処方

スリムライン完成コース

価格：111万ウォン

二の腕や脚を集中的にケアしたい方むけのコースです。

＜内容＞

ペッ注射 4部位(二の腕)

＋ペッ注射 6部位(脚)

＋ダイエット薬 6週処方

コアライン完成コース

価格：111万ウォン

腹部を集中的にケアするコースです。

＜内容＞

Highペッ注射 2部位(腹部)

＋ペッ注射 5部位(腹部)

＋ダイエット薬 6週処方

エムスカルプトNEO体験＆特別パッケージ

人気の高密度筋収縮施術「エムスカルプトNEO」を、期間限定の体験価格で提供！

さらに「エムスカルプトNEO × ペッ注射」の組み合わせパッケージも用意されています。

※エムスカルプトNEOは脂肪減少と筋肉量増加を同時に叶えられる医療機器であり、施術結果には個人差があります。

ペッ注射について

「ペッ注射」は、ダイエットしてもなかなか痩せない部位を集中的に管理できる脂肪溶解注射施術です。

プランエスクリニックのペッ注射は、韓国国内の大学研究所との協業および動物実験をもとに脂肪細胞の大きさと個数が37％減少されたことを証明された、韓国でのみ受けられる施術となります。

1週間に1回・計3回以上の施術が推奨されています。

＜通常費用（一例）＞

フェイスペッ注射 1部位 9万9千ウォン(税込)

ボディペッ注射 1部位 13万2千ウォン(税込)

Highペッ注射(Med)1部位 28万3千8百ウォン(税込)

＜主な副作用について＞

大きな副作用やダウンタイムはありませんが、まれに薬物注入による手の震え、吐き気、むかつき（数時間以内になくなる場合がほとんど）、施術部位の腫れ（1日ほどでなくなる場合がほとんど）、注射によるアザなどが生じる可能性があります。

Highペッ注射の場合は、まれにシコリ、施術部位の痛みが生じることがありますが、時間の経過とともに良くなるとされています。

韓国・ソウルの専門クリニックで、最新の美容医療をお得な価格で体験できるチャンス！

気になる部位を集中的にケアできる、11月限定の特別なパッケージです。

PLAN;S CLINIC 江南店の「11月限定特別パッケージイベント」の紹介でした。

