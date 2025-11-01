■フィギュアスケート・グランプリシリーズ スケートカナダ（日本時間1日、カナダ・サスカトゥーン）

グランプリ（GP）シリーズ第3戦のスケートカナダが開幕。女子シングルのショートプログラム（SP）が初日に行われ、千葉百音（20、木下グループ）が72.29点をマークし、首位スタートを切った。

デビュー戦となった第1戦のフランス杯で優勝した中井亜美（17、TOKIOインカラミ）は66.55点で4位発進。冒頭の3回転アクセルでの転倒が響き、得点を伸ばせなかった。青木祐奈（23、MFアカデミー）は64.58点の6位でフリーに挑む。

昨季、GPファイナル2位の千葉はGPシリーズの初戦に臨み、冒頭の3回転フリップー3回転トウループの連続ジャンプを成功させると、ダブルアクセル、3回転ルッツも危なげなく着氷。後半から終盤はアップテンポに変わった曲調に合わせ、軽快なステップで観客を沸かせた。

【女子シングルSP結果】

1位）千葉百音 72.29点

2位）イザボー・レビト 71.80点

3位）ララ ナキ・ガットマン 68.11点

4位）中井亜美 66.55点

5位）ブレイディー・テネル 65.55点

6位）青木祐奈 64.58点

