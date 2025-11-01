俳優黒沢年雄（81）が1日に、自身のブログを更新。高市早苗首相を称賛した。

黒沢は「高市総理…想像以上のスタートが気持ち良い！」と称賛し「韓国での会議…中国の習近平と堂々と渡り合い、相手が気分が悪いであろう、尖閣諸島問題や日本人の疑惑スパイ問題初め…ウイグルや台湾問題、南西諸島まで議題に出す勇気…実に爽快！男性だったら大激論…女性ならではである。国内問題では、元々期限限定のガソリン税！年内廃止…年内には食品消費税の廃止が出来たら、更に高評価され…来年中にさまざまな公約を果たせたら、歴代の総理大臣としては支持率凄い事になる…」とつづった。

また「高市総理には.…ひとつずつ効果的に強引に推し進めて頂きたい…それも誠実に働いている階級の方々のレベルアップ…生活しやすい事が最優先だ…特に子育て世代が最優先！」と願いを記し、続けた。

「僕クラスの中階級は、二の次三の次…今のままで充分である…でもこれ以上高齢者の僕から税金取らない事（笑） 僕自身の人気取り？…人気はもう要らない！欲しいのは…今のまま健康で元気であれば充分！高市総理期待してますよ〜！」と期待を寄せた。