元スパーズの27歳が現役引退、写真家兼映画監督に転身…控えGKの日々は「満たされなかった」
トッテナム・ホットスパー（スパーズ）に所属していた元U−19イングランド代表GKアルフィー・ホワイトマンが、27歳で現役を引退した。イギリスメディア『アスレティック』が伝えた。
10歳でスパーズの下部組織に入団したホワイトマンは、2019年にトップチーム昇格を果たし、翌年11月にヨーロッパリーグで公式戦デビューを飾った。2021年と2022年はスウェーデンのデーゲルフォルシュに2年間期限付き移籍し、2023年1月からスパーズに復帰した。しかし、元フランス代表GKウーゴ・ロリスやイタリア代表GKグリエルモ・ヴィカーリオらの壁は高かった。第3GKや第4GKとしてベンチ入りも果たせないことが多く、結局トップチームでの出場は1試合のみだった。
ホワイトマンは今夏に契約満了でスパーズを退団後にフリートランスファーとなり、チャンピオンシップ（イングランド2部）クラスのクラブからも具体的なオファーを受けたようだが、新たなクラブと契約を結ぶことはなかった。そして、現役サッカー選手としてのキャリアに終止符を打つと、セカンドキャリアを歩み始めた。新進の写真家兼映画監督としてだ。
『アスレティック』の取材で半生を振り返ったホワイトマンは、早い段階でサッカー選手としてのキャリアに疑問を抱き、徐々に外の世界へ惹かれていったことを認めた。
「10歳でトッテナムと契約した。16歳で学校を辞め、そのままプロのサッカー選手としての生活に入った。17か18歳の頃、下宿生活を送っていた頃、心の奥底で『これでいいのか？』という思いが湧いてきた。ミニバスに乗り込み、練習に行き、スポーツ科学のBTEC（経済学のAレベルも取得）を学び、帰宅してビデオゲームをする日々。『ああ、自分はここで幸せじゃない』と、かなり若い頃から気づいていたんだ。
「この国のサッカーは他の世界から完全に隔絶されている。練習に行って、家に帰る。それだけだ。多分、私はいつも少し違うと感じていたんだ。でも18歳の時、モデルだった元カノと出会った。彼女は少し年上で、親友が映画監督だった。それが人生の可能性を開かせてくれたんだ。だから18、19歳と少しずつ大人になるにつれ、新しい人々と出会い、自分自身についてもっと理解し、サッカーという閉ざされた世界の現実を認識し始めたんだ」
スパーズに所属していた時期、愛するクラブで正GKの座を勝ち取ることが難しかったホワイトマンは自由時間に別の情熱にエネルギーを注いだ。演技のレッスンを受け、写真家としての腕を磨き、音楽に関する月1回のラジオ番組をホストした。新たな人々と交流し、クリエイティブ業界で友人を作っていった。休みの日には、プロデューサーや監督、写真家から撮影現場のランナーとして手伝いを依頼されたという。
「サッカー選手としてのキャリアは、たとえ成功しても短いものだと分かっていたし、この世界に残りたくなかった。経験を得て、自分が興味を持つ分野について積極的に学ぶことが目的だった。でも何より、その環境が楽しかったんだ。自分が仕事として楽しんでいることを生業とする人々に囲まれていた。彼らは何かを作り出していた。本当に刺激的だった」
デーゲルフォルシュに期限付き移籍中はスウェーデン1部リーグで34試合に出場とピッチ上で充実した日々を送った。一方プライベートでは、森の中の小さな小屋で暮らし、アートを通じて「内省の時」を過ごした。
そんなホワイトマンはスパーズに復帰後、定位置争いに燃え、2023年夏に2年間の新契約を結んだが、同時期のプレシーズンマッチで足首を負傷してしまう。「突然最悪の状況に陥った。でもリハビリ中は毎日必死に復帰を目指した。ようやく戻れたものの、結局スタンドで観戦するだけだった。努力を重ねても試合に出られないのは本当に辛かった」と控えGKとして過ごした日々の葛藤を振り返る。
