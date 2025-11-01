杉良太郎、妻・伍代夏子から”写真詐欺”疑われる 新著の書影見つめポロリ
俳優・歌手の杉良太郎（81）が1日、都内で開かれた11年ぶりの新著『生涯献身』（徳間書店）の出版発表記者会見に出席。妻で歌手の伍代夏子（63）とのおしどり夫婦エピソードを披露した。
【写真】若い…スーツ姿で取材に応じた杉良太郎
杉は、1944年8月14日生まれ、兵庫県出身。65年、歌手としてデビューした杉は、芸能活動60周年を迎え、デビュー以前より始めた福祉活動も65周年を迎えた。今回、2010年に東京新聞の連載「この道」と先日、連載された「私の東京物語」の記事に大幅な加筆を加え、新たに杉の「人生」における苦悩、努力、思考がしたためられた一冊となっている。
スラッとしたスーツ姿で姿を見せた杉は「皆さんこんにちは。杉良太郎でございます」とあいさつ。11年ぶりの新著については、「一言一言自分で書きました。ですので私の人生の一部を書いております」と思いを語った。芸能生活60周年を迎える中、杉は「まだ年が若いものですから」と会場を笑わせ、「もう1冊ぐらいは出したいと思っている」と力強く語った。
また、フォトセッション時には新著の書影をまじまじの見つめ、なにやらつぶやく杉。その後、司会者から発言について問われると「この写真が…若いって伍代さんから言われました」と明かした。続けて「いつの写真これ？詐欺じゃない」と妻の伍代から疑われたエピソードを展開し会場をわかせた。
司会者から「そんなことはございませんよ！」とフォローが入るも、杉は「いやいや、そんな。これと変わらなかったらオバケだよ」と返し、さらなる爆笑をさらった。
