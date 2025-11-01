◇ワールドシリーズ第6戦 ドジャース3―1ブルージェイズ（2025年10月31日 トロント）

ドジャースは31日（日本時間1日）、敵地でのブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第6戦に3―1で勝利し、通算成績を3勝3敗とした。勝利の分岐点となったのは9回、左中間フェンスにボールが挟まった一つの打球だった。

2点リードの9回。佐々木朗希が先頭のカークにフォークボールがすっぽ抜けて死球を与えると、バージャーに高めの直球を左中間へ運ばれた。この打球がダイレクトで左中間フェンス下に挟まってしまう。この回から中堅に入ったディーンが手を挙げてアピールしたが、この隙に一気に打者走者のバージャーまでも生還していた。これが、エンタイトル二塁打の判定となると、ブルージェイズ側はチャレンジしたが、判定は覆らず、走者は無死二、三塁に戻された。代わったグラスノーがクレメントを一飛に抑えると、ヒメネスの左飛で二塁走者のバージャーが飛び出し、併殺で試合終了。あっけない幕切れとなった。

もし、これがクッションボールとして跳ね返った場合、代走に入った一塁走者のストローは生還していた可能性は高く、1点差となってなお無死二塁のピンチを招く状況だった。

ブルージェイズのジョン・シュナイダー監督は「長くここにいるが、ボールが挟まるのを見たのは初めて。あれは不運だった。彼は本当にうまく打ったし、結局、無死二、三塁となり、コンタクトできる打者が続きましたが、結果的に得点には繋がりませんでした。でも、彼の打席は素晴らしかったと思います。ただ、我々にとってツキがなかったというだけ」と淡々と振り返った。さらに「審判はあのプレーでストローを得点させることはできたのか」との質問が出たが「いいえ、ボールが挟まった場合は、走者の位置に関わらずエンタイトルツーベースだ」と話した。

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は、プレーを止めたディーンの判断について「凄く良かった。ただ現行ルールでは、実はあのボールはプレーし続けるべきなんだ。後から“ボールが挟まった”とリプレーで確認できる。でも彼はそれを理解した上で判断していたし、外野審判もボールデッドを宣告したから結果的にうまくいった。いい判断だった」と振り返った。

中堅手のディーンは「フェンスから跳ね返るのを待っていたが、跳ね返ってこなかった。“これは間違いなく挟まっている”と思った。実際に手を伸ばしてつかんだ時に、ボールが挟まっていて、引っ張っても一度では取れなかった。2回、ぐっと引っ張ってようやく抜けました」と話した。