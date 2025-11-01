◇MLBワールドシリーズ第6戦ドジャース3-1ブルージェイズ(日本時間1日、ロジャース・センター

ドジャースの山本由伸投手がワールドシリーズ第6戦に先発登板。負ければワールドシリーズ連覇を逃す一戦で6回を5安打6奪三振1失点の好投を見せ、このポストシーズン4勝目を飾りました。

ワールドシリーズ2度目の先発となった山本投手は初回、1アウトからエラーで出塁を許しますが、続く打者をサードゴロダブルプレー、2回は三者凡退に抑えます。

3回に1失点とするも、4回はダブルプレーなどで得点を与えず。5回には2者連続三振を奪うと、6回はグラウンドにファン乱入のハプニングもありましたが、6回1失点の力投。リリーフ陣も踏ん張り、大一番で白星をあげました。

山本投手はこの試合でポストシーズン5試合目の登板。日本時間15日のブリュワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第2戦で自身メジャー初の完投勝利を飾ると、日本時間26日のワールドシリーズ第2戦でも2試合連続の完投勝利をあげていました。

ここまでポストシーズン5試合に登板し、34回2/3を投げて、4勝1敗、防御率1.56、32奪三振。抜群の安定感でチームに貢献しています。