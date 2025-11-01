¡È¥»¥ë¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¥¢¥¤¥É¥ë¡ÉÀ¥Ì¾¤Á¤Ò¤í¡¢Èþ¥¹¥¿¥¤¥ëµ±¤¯¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¡ß¥ß¥Ë¾æ°áÁõ¤Ç2¶ÊÈäÏª ÁÛ¤¤¾è¤Ã¤¿²ÎÀ¼¤Ç²ñ¾ìÌ¥Î»¡Ú¥µ¥Ä¥³¥ì2025A/W¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/01¡Ûkawaii¥µ¥¦¥ó¥É¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¦À¥Ì¾¤Á¤Ò¤í¤¬2025Ç¯11·î1Æü¡¢ËÌ³¤Æ»Î©Áí¹çÂÎ°é¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊËÌ³¤¤¤¿¤¨¡¼¤ë¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSAPPORO COLLECTION 2025 AUTUMN/WINTER¡×¡Ê°Ê²¼¡Ö¥µ¥Ä¥³¥ì¡×¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û27ºÐÈþ½÷¡¢¥ß¥Ë¾æ¤ÇÂçÃÀÈþµÓÈäÏª
Á¯¤ä¤«¤ÊÀÖ¤Î¥Õ¥ê¥ë¤¬ÍÉ¤ì¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤Î¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¤Û¤Ã¤½¤ê¤·¤¿Èþ¤·¤¤µÓ¤È¥Ç¥³¥ë¥Æ¤òÈäÏª¤·¤¿À¥Ì¾¡£ÊÊ¤Ë¤Ê¤ë¥á¥í¥Ç¥£¤¬¿´¤òÄÏ¤à¡Ö¼ä¤·¤¤»ä¤Ë¥Ï¥¤¥Æ¥£¡¼¤ò¡×¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¤È¡¢´ÑµÒ1¿Í¤Ò¤È¤ê¤È»ëÀþ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢²ñ¾ì¤Î¶õµ¤¤ò°ì½Ö¤Ç¼«¤é¤Î¿§¤ËÀ÷¤á¾å¤²¤¿¡£
¶Ê¤Î¹ç´Ö¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥½¥í¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¥Ì¾¤Á¤Ò¤í¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¸µµ¤¤Ë°§»¢¡£2¶ÊÌÜ¤Î¡ÖÎ¾ÊÒ»×¤¤¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥µ¥¤¥À¡¼¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¤â¤É¤«¤·¤¤ÃË½÷¤ÎÎøÃç¤òÉ½¤·¤¿³Ú¶Ê¤À¤È¾Ò²ð¡£¥¤¥ó¥È¥í¤¬Î®¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÎ¾ÊÒ»×¤¤¤¬¤¤¤Ä¤«Î¾»×¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢¶Ê¤ËÁÛ¤¤¤ò¾è¤»¤¿¡£·Ú¤ä¤«¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÂç¤¤¯¼ê¤ò¿¶¤ê¤Ä¤Ä¡¢¿¤Ó¤ä¤«¤Ê²ÎÀ¼¤Ç²ñ¾ì¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
À¥Ì¾¤Ï¡¢2024Ç¯12·î¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò·Ð¤Æ¥»¥ë¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¤Ð¤º ¤é¤¤¤Õ ¥¤¥ä¡¼¡ª¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÆ©¤ÄÌ¤ë¤è¤¦¤Ê´Å¤¤²ÎÀ¼¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¤ò¤È¤¤á¤¯¥â¥Ç¥ë¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¤½¤·¤ÆÃÏ¸µ¡¦ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤Î¥â¥Ç¥ë¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡Ö¥µ¥Ä¥³¥ì¡×¡£23²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëº£²ó¤Ï¡ÖICE MONSTER¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¤Ê¤´¤ß¡¢´õ¶õ¡¢¤È¤¦¤¢¡¢OCTPATH¡¦À¾ÅçÏ¡ÂÁ¡¢CANDY TUNE¤é¤¬½Ð±é¡£MC¤Ï¥Õ¥©¡¼¥ê¥ó¥é¥Ö¡¦¥Ð¡¼¥Ó¡¼¡¢ABEMA¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦À¾ß·Í³²Æ¤¬Ì³¤á¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
M1 ¼ä¤·¤¤»ä¤Ë¥Ï¥¤¥Æ¥£¡¼¤ò
M2 Î¾ÊÒ»×¤¤
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
