せいせい、トラ柄コスチュームで美ボディ大胆披露「破壊力すごい」「セクシー」の声
【モデルプレス＝2025/11/01】モデルの“せいせい”こと田向星華が10月30日、自身のInstagramを更新。大胆なコスプレ姿を投稿し、反響を呼んでいる。
【写真】産後の24歳ギャルモデル「セクシーすぎる」美谷間際立つコスプレ姿
せいせいは「happy Halloween 前夜祭」とコメントし、トラ柄の大胆なビキニを身に着けた姿を投稿。頭につけた2本の角、レッグウォーマー、手首のファーも全てトラ柄で、ソファーの上にひざをついたポーズをとり、抜群のスタイルを披露している。
この投稿には「芸術品」「セクシーすぎる」「スタイル良すぎ」「髪もツヤツヤ」「美しい」「目が離せない」「破壊力すごい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆せいせい、美ボディ際立つコスプレ披露
◆せいせいの投稿に反響
