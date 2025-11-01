¥É·³¥Ç¥£¡¼¥ó¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤«¤Ã¤¿¡×Î¾·³¤ÎÌÀ°ÅÊ¬¤±¤¿¥×¥ì¡¼¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ö¥ë¡¼¥ë¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡Ä¡×
¡¡¡þ¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè6Àï¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹3¡½1¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡Ê2025Ç¯10·î31Æü¡¡¥È¥í¥ó¥È¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬31Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö1Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWS¡ËÂè6Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢1°ÂÂÇ1¿½¹ð·É±ó¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡£Åê¼ê¿Ø¤ÏÀèÈ¯¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê27¡Ë¤¬6²ó5°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤¬µß±çÅÐÈÄ¤ÇÁê¼êÂÇÀþ¤òÉõ¤¸¤¿¡£µåÃÄ»Ë¾å½é¡¢MLB¤Ç¤Ï3Ï¢ÇÆ¤·¤¿2000Ç¯¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹°ÊÍè25Ç¯¤Ö¤ê¤ÎWSÏ¢ÇÆ¤ËµÕ²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£±¿Ì¿¤ÎÂè7Àï¤Ï1Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2Æü¸áÁ°9»þ³«»ÏÍ½Äê¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£»î¹ç¸å¡¢Î¾·³¤ÎÌÀ°Å¤òÊ¬¤±¤¿¥×¥ì¡¼¤ò¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¡¼¥ó³°Ìî¼ê¡Ê28¡Ë¤¬¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²ó¤À¤Ã¤¿¡£º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬ÀèÆ¬¤Î¥«¡¼¥¯¤Ë¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ü¡¼¥ë¤¬¤¹¤Ã¤ÝÈ´¤±¤Æ»àµå¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¡¢¥Ð¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë¹â¤á¤ÎÄ¾µå¤òº¸Ãæ´Ö¤Ø¤Ï¤¸¤ÊÖ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÂÇµå¤¬¹¬±¿¤Ë¤â¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Çº¸Ãæ´Ö¥Õ¥§¥ó¥¹²¼¤Ë¶´¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤Î²ó¤«¤éÃæ·ø¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Ç¥£¡¼¥ó¤¬¼ê¤ò¾å¤²¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î·ä¤Ë°ìµ¤¤ËÂÇ¼ÔÁö¼Ô¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ã¡¼¤Þ¤Ç¤âÀ¸´Ô¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬¡¢¥¨¥ó¥¿¥¤¥È¥ëÆóÎÝÂÇ¤ÎÈ½Äê¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÂ¦¤Ï¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¬¡¢È½Äê¤ÏÊ¤¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ìµ»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Ç¥×¥ì¡¼ºÆ³«¡£Âå¤ï¤Ã¤¿¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤¬¤³¤ÎÂç¥Ô¥ó¥Á¤ÇÅÐÈÄ¡£¥¯¥ì¥á¥ó¥È¤ò°ìÈô¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤È¡¢¥Ò¥á¥Í¥¹¤Îº¸Èô¤ÇÆóÎÝÁö¼Ô¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢Ê»»¦¤Ç»î¹ç½ªÎ»¡£¤¢¤Ã¤±¤Ê¤¤ËëÀÚ¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤·¡¢¤³¤ì¤¬¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ü¡¼¥ë¤È¤·¤ÆÄ·¤ÍÊÖ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÂåÁö¤ËÆþ¤Ã¤¿°ìÎÝÁö¼Ô¤Î¥¹¥È¥í¡¼¤Ï¤¹¤Ç¤Ë»°ÎÝ¤ò²ó¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢1ÅÀº¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤ª¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ü¡¼¥ë¤¬¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë¶´¤Þ¤ê¡¢¼«¿È¤¬¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¤âÁö¼Ô¤ÏÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤É¤¦¤¤¤¦¿´¶¤À¤Ã¤¿¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿¥Ç¥£¡¼¥ó¤Ï¡ÖÈà¤¬¤Þ¤ÀÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¤È¤¡¢¤¿¤Ö¤óËÍ¤Ï¸ý¤Ë¤·¤¿¤È»×¤¦¡£¡È¤Þ¤ÀÁö¤Ã¤Æ¤ë¤¾¡É¤Ã¤Æ¡£¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥Õ¥§¥ó¥¹¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡È¤¨¡¢¤Þ¤µ¤«¡©¡É¤È»×¤Ã¤¿¡£¥ë¡¼¥ë¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¿³È½¤ÎÈ½ÃÇ¤òÂº½Å¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÌîµå¤ÎËÜÇ½¤ò¿®¤¸¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¶´¤Þ¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Î½èÍý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤Ä¤«¤ó¤À»þ¤Ë¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬¶´¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤â°ìÅÙ¤Ç¤Ï¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£2²ó¡¢¤°¤Ã¤È°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯È´¤±¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖºÇ½é¤Ë¼ê¤ò¾å¤²¤Æ¡È¥Ü¡¼¥ë¤¬¶´¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¼¨¤·¤¿¡£¼þ¤ê¤ò¸«¤¿¤é¡¢¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¼ê¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç²¼¤ò¸«¤Æ¡¢¤â¤¦°ìÅÙÁö¼Ô¤ÎÊý¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤Þ¤ÀÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡È¤³¤ì¤Ï¥À¥á¤À¡É¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£°ìÅÙ¤Ä¤«¤ßÂ»¤Í¤Æ¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¤Ä¤«¤ßÄ¾¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¤¹¤°¤ËÅê¤²ÊÖ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£