日本時間１日にカナダのトロントで行われた米大リーグのワールドシリーズ第６戦で、ドジャース（ナ・リーグ）の山本由伸がまた好投を見せた。

負ければ連覇がなくなる崖っぷちの一戦で６回１失点の好投。３−１で勝利し、決着を最終第７戦に持ち込む原動力となった。（デジタル編集部）

立ち上がり、快投を見せていたのはブルージェイズ（ア・リーグ）先発のガウスマンだった。初回を３者三振でスタートすると、二回にも２三振を奪うなど圧倒していた。

対する山本も、順調だった。一回は一死から味方の失策で走者を許したが併殺で切り抜けると、二回は三者凡退。快調な立ち上がりだった。

試合が動いたのは三回。打者７人で６個の三振を喫していたドジャースだが８番エドマンが二塁打を放つ。９番ロハスも三振で、二死二塁で大谷が打席へ向かったが申告敬遠となった。ここでドジャースの上位打線が意地を見せた。２番のスミスが二塁打、さらに四球でつないだ後、不振のベッツが二塁打を放ち、３点を先制した。

直後に山本は１番スプリンガーの中前打で１点を返された。そしてその後も、毎回走者は許した。しかし、いつものように、切れのある１５０キロ中盤の速球と多彩な変化球を駆使して、ホームは踏ませなかった。

結局、リードを守ったまま救援陣に託した山本。３試合連続完投はならなかったが、３試合連続でわずか１失点。ポストシーズン５試合で４勝０敗、防御率１・５６とまさにエースの活躍を見せた。４勝は、今季のポストシーズンで全選手中トップだ。

山本は試合後の中継局のインタビューで「ランナーをためたイニングが多かったが、なんとか低め低めに投げていけたので、リードを守って次につなげられた」と語り、「プレッシャーはありましたけど、いい結果になることを願って、全力で投げました。本当によくやれたかなと思います」と笑顔で話した。

エースは次につないだ。決着の第７戦、どんな展開が待っているのか――。