グラマーバストを美しく支えるM’DREA「LUISA」から限定色“Amethyst Veil”が新発売

グラマーバストの悩みに寄り添い、美しさと快適さを両立する下着ブランド「M’DREA（マドレア）」から、人気シリーズ「LUISA（ルイーサ）」の新色“Amethyst Veil（アメジスト ヴェール）”が登場。淡いシャンパンベージュにラベンダーレースを重ねた限定カラーは、肌の透明感を引き立て、凛とした大人の品を演出♡全45サイズで展開される、ラグジュアリーな新作に注目です。

M’DREAの「LUISA」に限定色“Amethyst Veil”が登場

淡いシャンパンベースに、青みを帯びたラベンダーレースを重ねた“Amethyst Veil”は、肌に透明感を添える限定カラー。

光の角度によって優しく艶めくその色合いは、甘さを抑えた上品なラベンダートーンが印象的です。

「まとう人の心に静かな自信を灯す」という想いが込められた、まさに大人の女性にふさわしいコレクションです。

LUISAシリーズの魅力 ― 究極のフィットと構造美

ブランド創業時から続くLUISAシリーズは、“着けた瞬間から体が軽くなる”と評されるほどのフィット感が特長。

トップ位置を高く設計したカップが自然な丸みを作り、脇流れを防ぐ構造で安定した美フォルムをキープ。

柔らかく体に沿うサイドボーンや、段差レスなU字バックデザインが長時間の快適さを叶えます。支えるのに締めつけない構造で、姿勢まで美しく整うのも魅力です♪

全45サイズで展開、予約開始は10月12日から

今回の“Amethyst Veil”は、F65～N85（全45サイズ）で展開。ブラジャー（32,500円～35,500円）、ショーツ（15,400円）、スリップ（44,000円）の全ラインが登場します。

日本国内の工場で一枚ずつ丁寧に縫製され、繊細なレースや立体構造を美しく仕上げた上質な仕立てが魅力。

予約販売は10月12日(日)12:00から、通常販売は10月20日(月)12:00より開始予定です。

“Amethyst Veil”が導く、自信と優美さをまとう日々

M’DREAの「LUISA」は、単なる下着ではなく“自分を愛おしく感じるための一枚”。限定色“Amethyst Veil”は、肌を包み込むたびに穏やかな自信を与え、日常を優しく彩ります♡

軽やかで安定した着け心地とともに、女性の内なる強さと美しさを引き出すコレクション。あなたもこの秋、新しい自分に出会う一枚を手にしてみませんか。