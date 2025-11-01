¡ÖÊìÌ¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»ÐËå¡×¡Ö±»Æó¤Ä¡×23ºÐ¤Ç·ÝÇ½³¦°úÂà¡¢ÌîµåÁª¼êÉ×¤ò¸¥¿È¥µ¥Ý¡¼¥È¡Ä52ºÐ¸µ¥°¥é¥É¥ëà28ºÐÌ¼¤È2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹
¡ÖÀ¤³¦°ì¤Î²Ä°¦¤¤¿Æ»Ò♡¤Ç¤¹¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡23ºÐ¤Ç¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È·ëº§¡¢·ÝÇ½³¦¤ò°ì»þ°úÂà¤·¤¿52ºÐ¸µ¥°¥é¥É¥ë¤¬¸ø³«¤·¤¿à28ºÐÌ¼¤È2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÏÃÂê¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½ïÊý¤«¤Ê»Ò¡£¡Ö»ä¤Î³¨¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÁáÂ®Ì¼(Í¤Æà)¤â¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿!¡×¤È¡¢Åìµþ¤Î¹ñÎ©¿·Èþ½Ñ´Û¤Ç23Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆüËÜÈþ½ÑÅ¸Í÷²ñ¤Ë¡¢À¼Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÄ¹½÷¤Î½ïÊýÍ¤Æà(28)¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡³¨²è¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢¿Æ»Ò¤¬´é¤òÊÂ¤Ù¤Æ¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÊìÌ¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»ÐËå¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤«¤Ê¤Á¤ã¤ó¤Î20Âå¤Î»þ¤È±»Æó¤Ä¤Ç¤¹¤è¡×¡ÖÌ¼¤µ¤ó¥½¥Ã¥¯¥ê¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖºÍ¿§·óÈ÷¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤·¤«¤â»ÐËå¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿♡¡×¡ÖÀ¤³¦°ì¤Î²Ä°¦¤¤¿Æ»Ò♡¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡¤«¤Ê»Ò¤Ï¹Åç¤Ç³èÌö¤·¡¢¤Î¤Á¤Ë´ÆÆÄ¤â¤Ä¤È¤á¤¿½ïÊý¹§»Ô¤µ¤ó¤È1996Ç¯¤Ë·ëº§¡£°ì»þ·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢¹Åç¤òÃæ¿´¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤òºÆ³«¡£97Ç¯¤ËÄ¹½÷¤ÎÍ¤Æà¤¬Ž¤99Ç¯¤Ë¼¡½÷¡¢2006Ç¯¤ËÄ¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£Í¤Æà¤Ï·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÊ¸³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢ÍÜÀ®½ê¤ò·Ð¤ÆÀ¼Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£