¡Ö³Ð¸ç¤·¤¤¤ä¡ª¡×à¶ËºÊ°¹¤µ¤óáÌò¤«¤é39Ç¯¡Ä84ºÐÂçÊª½÷Í¥àÍÎÁõ»Ñá¶á±Æ¤Ë¡ÖÈþ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡×¡Ö°ã¤¦»ÖËã¤µ¤ó¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×
84ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÏÂÁõ¤Îà¶ËºÊá¤¬ÍÎÁõ¤Ç¡Ä
¡¡¡Ö¶ËÆ»¤ÎºÊ¤¿¤Á¡×¤Î°¹¤µ¤óÌò¤Ç°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿ÂçÊª½÷Í¥¤ÎàÍÎÁõ»Ñá¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Àè·î28Æü¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡Ö25ans¡×12·î¹æ¡Ê¥Ï¡¼¥¹¥ÈÉØ¿Í²èÊó¼Ò¡Ë¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£Æ±»ï¤Ç½÷Í¥¡¦´ä²¼»ÖËã(84)¤ò»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿²È¤Î²¼Â¼°ì´î¤µ¤ó¤¬´ä²¼¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥Ä¥¤¡¼¥É¾å²¼¤Ë³×¤Î¥°¥í¡¼¥Ö¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ºÇ¿·»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤ªÃåÊª¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥Ã¥¯¤ÊÁõ¤¤¤âÃå¤³¤Ê¤µ¤ì¡¢¥á¡¼¥¯¤â¤ªÍÎÉþ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ°ã¤¦»ÖËã¤µ¤ó¤ò¸«¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤È¥á¡¼¥¯¤â°ã¤¤¡¢ÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÍÎÁõ¤Ë¶Ã¤¯À¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¡ÖÈþ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤ªåºÎï¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡´ä²¼¤Ï±Ç²è¡Ö¶ËÆ»¤ÎºÊ¤¿¤Á¡×(1986Ç¯)¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥ä¥¯¥¶¤ÎÁÈÄ¹¤ÎºÊÌò¤ò¹¥±é¡£¥·¥ê¡¼¥º6ºîÌÜ¡Ö¿·¡¦¶ËÆ»¤ÎºÊ¤¿¤Á ³Ð¸ç¤·¤¤¤ä¡×(93Ç¯)¤Î¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤ÇÈ¯¤·¤¿¡Ö¤¢¤ó¤¿¤é¡¢³Ð¸ç¤·¤¤¤ä¡ª¡×¤È¤¤¤¦·è¤áÂæ»ì¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£