＜中間速報＞石川遼は前半3アンダー 首位と2打差でバックナインへ
＜フォーティネット プレーヤーズ カップ 3日目◇1日◇成田ヒルズカントリークラブ（千葉県）◇7137ヤード・パー71＞選手会が主催する新規大会の第3ラウンドが進行している。選手会副会長の石川遼は前半を4バーディ・1ボギーで回り、首位と2打差のトータル11アンダー・3位タイでハーフターンしている。
【写真】竹ぼうきを振り回す石川遼
トータル13アンダー・単独首位に吉田泰基。1打差2位に金子駆大、2打差3位タイには石川と佐藤大平が続いている。小斉平優和はトータル9アンダー・6位。蝉川泰果はトータル8アンダー・7位につけている。今大会の賞金総額は1億5000万円。優勝者には3000万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
第3ラウンドの中間スコア
