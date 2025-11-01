43歳“2児の母”山川恵里佳、美ヒップ＆引き締まったウエストを披露「ずーっとかわいい」「きれいなフォーム」
お笑いタレント・おさる（旧芸名＝モンキッキー／57）の妻でタレント・俳優の山川恵里佳（43）が1日までに、自身のインスタグラムを更新。トレーニングで鍛えた美ボディを披露した。
【動画】「ずーっとかわいい」美ピップ＆引き締まったウエストを披露した山川恵里佳
インスタでは、たびたびトレーニング中の様子などを写真や動画で紹介している山川。7月に公開した動画では、素肌にバスタオルを巻いた姿で体重計にのる様子を披露し、“45キロ”と現在の体重を明かしていた。
この日の投稿では、「ガチガチな体をリセットしながらトレーニング！」とウエア姿でトレーニングに励む動画をアップ。ミニ丈のトップスからは、ほっそり引き締まったウエストを大胆にのぞかせ、ダンベルを持ち上げる姿では鍛えられた美ヒップを披露している。
年齢を感じさせない山川のスタイルに、「可愛いすぎる」「いつみてもずーっとかわいい」「好きすぎる」「天使」「きれいなフォームだ〜」などの声が寄せられている。
山川は1998年、少年誌グラビアコンテスト『ミスヤングマガジン』で特別賞を受賞し、アイドルとしてデビュー。バラエティーやドラマを中心に活躍し、藤崎奈々子と共演したDHCのCMが話題となった。2007年におさると結婚し、10年に第1子、13年に第2子を出産している。
【動画】「ずーっとかわいい」美ピップ＆引き締まったウエストを披露した山川恵里佳
インスタでは、たびたびトレーニング中の様子などを写真や動画で紹介している山川。7月に公開した動画では、素肌にバスタオルを巻いた姿で体重計にのる様子を披露し、“45キロ”と現在の体重を明かしていた。
年齢を感じさせない山川のスタイルに、「可愛いすぎる」「いつみてもずーっとかわいい」「好きすぎる」「天使」「きれいなフォームだ〜」などの声が寄せられている。
山川は1998年、少年誌グラビアコンテスト『ミスヤングマガジン』で特別賞を受賞し、アイドルとしてデビュー。バラエティーやドラマを中心に活躍し、藤崎奈々子と共演したDHCのCMが話題となった。2007年におさると結婚し、10年に第1子、13年に第2子を出産している。