かつて妻にかまってもらうために体調悪い詐欺を働きキレられたゴロー。育休が終わり、妻・ミサキが職場復帰することに。今後は家事育児を半分やってもらうと宣言されたゴローは…!?■話を聞かない夫に妻はイライラ「とっくに決まってるけど！ 全然聞いてないじゃん」とミサキに言われるゴロー。とは言ったものの、風呂場で考え始めたゴローは…それでも「聞いてない」と言い張るゴローでしたが、ミサキに半年前から何度も言われていたことをふと思い出し…

そして「夜には帰る」といってミサキは出て行きました。すると…ゴローが必死になだめても泣き止まないムサシ。ゴローは「これは無理だ」とすかさずミサキに電話し「ムサシが泣き止まないからすぐに帰ってきて」と言いましたが…電話を切られてしまったゴロー。仕方なく、ゴローはムサシにお菓子をあげて機嫌を取ろうとしますが。■子どもを放置してトイレに籠る夫「やっと避難できた…」とトイレにきてゴローがホッとしていると…そこへ「コンコンッ」とトイレのドアを叩く音がしたかと思えば「ゴロー、何してんの？」とミサキの声が。「でもムサシはママがいいって…」というゴローに「そんなの当たり前だろっ！」とキレるミサキ。逆ギレしたゴロー。ミサキの反応は⁉こちらは投稿者のエピソードを元に、2024年8月25日よりウーマンエキサイトで公開された漫画です。漫画に対する読者からのコメントを紹介します。■読者「夫、いや、人としてダメ」シーズン1に続き、ダメダメなゴローに対しては辛辣なコメントが続々。

・ここまで自分中心に考えられる父親がいるのかと呆れました。エピソード１から、嘘つき、自分が楽することしか考えないし、エピソード２では、子どもを放置しトイレに籠るし、もし子どもがドアを開けて出て行き、事故にでもあったら漫画どころの騒ぎじゃすまないですよね。



・基本的にこの旦那は結婚に向いてない、実家でママに甘えることしかできないダメ人間。



・ゴローさんの失敗はいきなり一人で子守りをしたこと。まずはミサキさんと一緒に外出するときの注意事項を確認したりするべきなのに、甘く考えているか、自己評価が正しくないのか。きっと仕事も行き当たりばったりですね?



・第一作目からわかってたでしょ。この男マジ頭がおかしいし、共同生活とか無理なやつだから。



・馬鹿だな。またこいつは同じこと繰り返す。これで結婚生活を維持できるほど仕事できるのか？



・コイツ、絶対に何にもできない！「やらない」じゃなくて「できない」。



・構ってくれないからって仮病を使ってたような人に、家事育児なんかできるわけないじゃん。逃げ癖がついてると思うよ、この人。



・たかが2歳の息子と二人で留守番がそんなにできないことか？ 本当に何にもやってこなかったの丸わかりだね。



・父親失格!? とんでもない!! この男は夫として、いや、人としてダメな奴です。



・「大きな子供」に「子供」の面倒をみさせるのは、危険だと思います。



・親の自覚ゼロだね。妻には母の姿勢を求めるくせに自分はいつまでも子どものまま。



・トイレにそんな長時間？ってことはネグレクトで通報ってことでいいですか？



・まさか、サッカーの試合丸々トイレで観戦しちゃったわけ？ で長時間子どもを放置？ 奥さん用事を済ませて帰宅？ どこまで自分勝手な父親なのだろう。

妻のミサキに対するコメントも紹介します。

・この男性となぜ結婚しようと思ったのか、奥さんに聞いてみたい。



・ミサキはゴローに子どもを預けて不安じゃないのかな。



・自分の旦那がどんな奴かわかってるのに、丸投げは危険だよ。せめて泣いたらこれね、お腹すいたらこれね、って少しくらい準備していかないと。それで帰ってきて〜って連絡が来て帰ったら、奥さんもちょっとわかってなさすぎかも。奥さん悪くないんだけどさ…。



・ママは、携帯を切っておくべきだね。連絡とれると、鬼電してくるから。甘やかしちゃ駄目だよ。お子さんも、ママのいない保育園に行くようになるんだから、練習、練習。かかりつけの病院だけ教えておけば、夫以外、困らない。



・子どもは正直ですよ〜。お父さんも不安なのかもしれませんが、子どもはもっと不安なんです。いい機会だと思って奥様がお帰りになるまでしっかりお世話してください。



・えー？ ゴロー！ 電話するの早くない？ 奥さん大変だねー。なんでこんな男と結婚して子どもを作ったんだろ？ 不思議。



・育児をずっと押し付けられてた妻に向かってなんて薄情って、どこの口が言ってるの？ 夫の方が比べものにならないくらい薄情だわ。子どもはイヤイヤ期に突入にするくらいに成長しているのに、ゴローが全く成長していない…。

そして、離婚を勧めるコメントも多数。

・「このままでいいの？」いいんです。だって彼はゴローだから。期待するだけムダです。さっさと離婚しましょう。



・ゴローさん、子育てがダメなら 早く離婚して。そうしたら、子どもの面倒をみなくてすみますよ？ さあ早く離婚しよう。ATMとなるのです！



・働いてお金を稼ぐだけなら、離婚して養育費を払うようにすればいい。結婚生活を維持するなら、家事や育児に全力を出さねばならない。



・腹が立つだけ、今日にも離婚でしょう。こういう夫にならないという確証がないから、やはり結婚や妊娠なんかコワくてできません。



・この夫は、とても自分に甘〜い、ズルい嘘つき男です。イライラして夫育てをするよりは、早い所見切りをつけた方が良いと思うけど。



・もう離婚でしょ。この男は実家で子ども部屋暮らしがお似合い。

ゴローに逆ギレされて、ミサキの気持ち的はもはや離婚一択になりそうな気もしますが…⁉(田辺香)