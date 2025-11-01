今季の学生３大駅伝第２戦、全日本大学駅伝は２日、名古屋市熱田神宮西門前スタート、三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前ゴールの８区間１０６・８キロで行われる。２日は名古屋市内で監督会見が行われ、１０月の出雲駅伝で２位と健闘した早大・花田勝彦監督は「テーマは“先頭の景色”。最初の流れが非常に重要ですので、１、２、３区は状態の良い選手を並べています。ようやく優勝を目標に掲げられるチームになってきた」とうなずいた。

期待のルーキー鈴木琉胤（るい、１年）を２区、堀野正太（１年）を３区に配置。主力の山口竣平（２年）を７区、“山の名探偵”こと工藤慎作（３年）を最終８区に登録した。

出雲駅伝で２区９人抜きの区間賞を獲得した山口智規（４年）は補欠に温存。当日変更で「勝負区間」に投入されることが見込まれるが、花田監督は「山口は非常に調子が良い。どこかのゲームチェンジャーになると思います」と期待を込めた。

全日本大学駅伝は２０１８年から区間割が大きく変更され、７区が２番目に長い１７・６キロ、最終８区が最長の１９・７キロとなった。駅伝は「先手必勝」が鉄則だが、主力選手を序盤の区間に投入するか、終盤の長い区間に残すか、各校の戦略は見所のひとつ。伊勢路でも、出雲路に続く熱いレースが期待される。

昨年大会の覇者で今季開幕の出雲駅伝でも連覇し、昨季からの３大駅伝で４戦３勝の強さを見せる国学院大が優勝争いの中心になるだろう。エース山口、スーパールーキー鈴木、“山の名探偵”工藤を中心に出雲駅伝２位と健闘した早大、出雲駅伝で全６区間を３〜５位にまとめて３位となった創価大、全日本大学駅伝で最多の１６勝を誇る駒大も有力な優勝候補。出雲駅伝６位の城西大、同７位の青学大、同１０位の中大は出雲路から巻き返して優勝争いに加わる力を持つ。

ハーフマラソンで争われた箱根駅伝予選会（１０月１８日）から２週間で臨む中央学院大、順大、日大、東海大、大東大、日体大、立大は、どれだけ疲労回復できたか、が鍵を握る。

全日本大学駅伝の大会ルールでは、出場各校が１０月８日に選手１６人を登録。その中から１０月３０日正午までに１〜８区の選手と補欠５人を登録。レース当日の午前６時３０分まで区間登録選手と補欠登録選手を３人以内、交代できる。