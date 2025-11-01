今季の学生３大駅伝第２戦、全日本大学駅伝は１１月２日、名古屋市熱田神宮西門前スタート、三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前ゴールの８区間１０６・８キロで行われる。大会前日の１日、監督会見が行われ、青学大の原晋監督（５８）が大胆に順位を予想した。

「どこの大学も自信を持っていて、強いですよ」と苦笑いした後、一気に順位と大学名を読み上げた。

「優勝は駒大、２位は国学院大、３位は早大、４位は青学大、５位は創価大、６位は中大、でしょう」とニヤリを笑いながら話した。

原監督は７年ぶり３度目の優勝に向けて「朝日にかける大作戦」を発令。マラソン日本学生記録保持者（２時間６分５秒）でエースで主将の黒田朝日（４年）は補欠登録だが、当日変更でエース区間の７区（１７・６キロ）に投入する。

「黒田朝日は必ず快走しますよ。黒田朝日にタスキを渡すまでに、どれだけ踏ん張れるか、が鍵になります。もちろん、黒田朝日ひとりに責任を負わせるわけではなく、全員の走りが大事になります。それに今大会は朝日新聞社さん、テレビ朝日さんなどが主催です。テレビ朝日で生中継されます。大会そのものを盛り上げたい。名付けて『朝日にかける大作戦』です！」。原監督は堂々と話した。

「黒田朝日は７区、８区には小河原陽琉（２年）を準備しております」と原監督は会見で当日変更のプランも披露。最長の最終８区（１９・７キロ）は、今年１月の箱根駅伝ではルーキーながら１０区（２３キロ）で歴代２位の１時間８分２７秒の好記録で区間賞を獲得した小河原に託す。

今大会は前年覇者で今季開幕の出雲駅伝でも連覇し、昨季からの３大駅伝で４戦３勝の強さを見せる国学院大が優勝争いの中心になるだろう。エース山口智規（４年）、スーパールーキー鈴木琉胤（るい）、「山の名探偵」工藤慎作（３年）を中心に出雲駅伝２位と健闘した早大、出雲駅伝で全６区間を３〜５位にまとめて３位となった創価大、全日本大学駅伝で最多の１６勝を誇る駒大も有力な優勝候補。出雲駅伝６位の城西大、同７位の青学大、同１０位の中大は出雲路から巻き返して優勝争いに加わる力を持つ。