液晶ディスプレイ製品の開発・製造・販売を手がけるJAPANNEXT（ジャパンネクスト）は、23.8インチIPSパネル搭載のホワイトカラー液晶モニター「JN-238IPS120F-HSPC6-W」を2025年10月31日（金）より発売する。

本製品は、フルHD（1920×1080）解像度に対応し、ケーブル類も含めて全体がホワイトで統一されており、モダンなデスク環境などでの使用に最適なデザインとなっている。

製品概要 製品名：JN-238IPS120F-HSPC6-W

発売日：2025年10月31日（金）

価格：20,980円（税込）

全体がホワイトに統一された洗練されたデザイン

「JN-238IPS120F-HSPC6-W」の最大の特徴は、モニター本体だけでなく、スタンド、ケーブル類、さらには電源アダプターまでをホワイトカラーで統一している点だ。爽やかでおしゃれな空間を演出したいユーザーや、デバイスを白で統一したいユーザーに最適である。また、清潔感が求められる医療機関などの環境にも適したデザインだろう。

ゲーミングにも対応する120Hz駆動のIPSパネル

本製品は120Hzの高速リフレッシュレートに対応しており、高精細で滑らかな映像表現を実現。FPSなどの動きの速いゲームでも快適なプレイが可能となっている。また、PlayStation 5とのフルHD:120Hz接続にも対応しており、コンソールゲームでも高精細かつ滑らかなゲームプレイを楽しむことができる。

さらに、上下左右178度の広視野角に対応したIPSパネルを採用し鮮やかな色彩表現も特徴。sRGB 100%の広色域と最大輝度350cd/m²により、写真編集や動画編集にも適しているとのこと。

使い勝手を高める昇降式多機能スタンド

本製品には高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドが搭載されており、最大135mmの範囲（横置時）で最適な高さに画面を調整できる。また、縦画面として使用できるピボット（回転）機能にも対応し、スイーベル（首振り）機能は、左右各30°の範囲で動かすことが可能だ。これにより、長時間の作業でも快適な姿勢でモニターを使用できるだろう。

USB-C一本で映像出力と給電を実現

インターフェイスは、HDMI 1.4×1（120Hz）、DisplayPort 1.2×1（120Hz）に加え、USB-C×1（120Hz/最大65W給電）を搭載している。USB-C端子は、対応PCであればケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電（最大65W）が同時に可能。ケーブル一本でスッキリと接続できるだけでなく、テレワークと出社を併用する場合など、ノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要がなくなり利便性の高さも魅力だろう。

23.8インチの使いやすいサイズ感

23.8インチのディスプレイサイズは、省スペースながらも情報量が豊富で、テレワークでのセカンドモニターとしても最適なサイズ。フルHD解像度との組み合わせにより、テキストも見やすく、一般的なオフィスワークから写真・動画編集、ゲームプレイまで幅広い用途に対応できる。

価格以上の価値を提供するホワイトモニター

「JN-238IPS120F-HSPC6-W」は、ホワイトカラーの洗練されたデザイン、120Hzの高リフレッシュレート、USB-C給電機能など、20,980円とは思えないような機能を備えたモニターだ。デザイン性と機能性を両立させた製品として、ホームオフィスやゲーミング、クリエイティブワークなど幅広い用途で活躍するだろう。

