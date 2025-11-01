◇ワールドシリーズ第6戦 ドジャース3―1ブルージェイズ（2025年10月31日 トロント）

ドジャースの山本由伸投手（27）が10月31日（日本時間11月1日）、敵地でのブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第6戦に先発。6回96球を投げて5安打1失点と試合をつくり、負ければ連覇消滅の崖っぷちの一戦で好投。チームは接戦をものにして勝利し、2年連続の世界一へ逆王手をかけた。

山本は10月14日のブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第2戦で9回3安打1失点7奪三振1四死球、前回10月25日（同26日）のWS第2戦も9回4安打1失点8奪三振1四死球。この日は6回5安打1失点6奪三振1四死球だった。

米データ分析サイト「Opta STATS」は公式X（旧ツイッター）で「彼は直近3試合の先発登板で被安打5以下、1失点以内、1四死球以下、5奪三振以上、勝利投手の成績を残した。MLB史上、ポストシーズンの3試合連続先発登板でこれを達成した投手は他にいない」と記し、PS3登板が歴史的偉業だったことを紹介した。

試合後、山本はこの日の投球について「やっぱりプレッシャーはありましたけど、とにかく良い結果になることを願って全力で投げました」と振り返り、PSで好投が続いたことに「本当によくやれたかなと思います」と自身でも合格点を与えていた。