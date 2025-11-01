◇NBA レイカーズ117ー112グリズリーズ（2025年10月31日 フェデックス・フォーラム）

レイカーズの八村塁（27）が10月31日（日本時間11月1日）の敵地グリズリーズ戦に先発出場。5戦連続2桁得点は逃したものの、第4Qの勝負所で3Pシュートを沈めるなど9得点をマークした。チームは復帰戦となったルカ・ドンチッチが44得点の大活躍。NBAカップで白星発進を決めた。

左指のねんざと左足下部の打撲で欠場していたドンチッチがこの試合から復帰。この日から「NBAカップ」が開幕。チームはグループステージ初戦でグリズリーズと激突した。

ドンチッチは前半から大暴れ。19得点を記録してチームをけん引した。後半もドンチッチの勢いは止まらず、チーム最多44得点12リバウンド6アシストのダブルダブルの大活躍で、NBAカップ白星発進に貢献した。「勝てばもっといい気分になる。だからこそ、チームが勝つのを助けることが大切。時には得点で貢献することもあれば、そうでない場合もある。毎試合、守備がどんな対応をしてくるかを見極める必要がある。どのチームも私たちとは違った戦い方をしてくるからね。試合に勝つ方法を見つけようとしているところ」と試合後にコメントを残した。

そしてドンチッチは欠場していた3試合を除き、開幕から3戦連続40得点以上をマークした。これはウィルト・チェンバレンが2度達成して以来、NBA史上2人目の快挙を達成した。そして開幕3戦で平均45得点を記録。これは2007年のコービー・ブライアント以来の偉業となった。「時には相手がダブルチームを仕掛けてくることもあるし、思うように点を取れない時もある。だから継続するのは難しいでしょう」と謙虚な言葉を残した。