「ワールドシリーズ・第６戦、ブルージェイズ１−３ドジャース」（３１日、トロント）

三回に先制決勝打を放ったウィル・スミス捕手は「明日は楽しい１日になるはずだ」と語った。

感情を爆発させたのは九回１死二、三塁。ヒメネスが浅い左飛に倒れ、ランニングキャッチしたキケ・ヘルナンデスが好判断で二塁に送球。見事に併殺に仕留めた。直後、スミスは思わず本塁上で「ワオ！！！」と絶叫。その後、ギターを弾くようなガッツポーズを見せて感情を爆発させた。

「キケは本当にいいプレーをした。打球の落下地点をしっかりと読んでいた。バーガーは同点のホームを狙って積極的だったのかもしれなかった。ミギーも素晴らしい捕球をして最高のプレーになった」とチームメートをたたえたスミス。三回に大谷翔平投手が敬遠された直後、２死一、二塁から左翼線へ先制決勝の適時二塁打を放ち、「ある程度展開を予想していて準備ができていた」と冷静に語ったスミス。山本由伸には「すごく良かったと思う。必要な投球をしてくれた」とたたえていた。