モヤモヤが止まらない、早く寝たいのに寝付けない……。そんなへとへとのあなたに、夜食の出前店が癒やしのひと皿を届けます。
とある町の片隅にたたずむ夜食の出前店。店主のクマやサケのほか、ゴリラ、ネコ、吉村、まっくろいコたちなど、個性豊かなスタッフも増えました。あるときは部屋に、またあるときは屋台で。どこでも神出鬼没に現れては、温かくて美味しい夜食を届けてくれるのです。
※本記事は中山有香里著の書籍『疲れた人に夜食を届ける出前店3』から一部抜粋・編集しました。
■月曜日のえび天うどん
■えび天うどん
材料（1人分）
冷凍うどん…1玉
九条ねぎ（小口切り）…1/2本分
えびの天ぷら…1尾
乾燥わかめ…1g
A 水…300ml
顆粒和風だし…小さじ2
しょうゆ…大さじ1と1/2
みりん…大さじ1と1/2
作り方
1.わかめはたっぷりの水で戻して水けをきる。えびの天ぷらはトースターで3分ほど焦げないように温める。
2.うどんは袋の表示通りゆでるか、電子レンジで加熱して解凍しておく。
3.鍋にAを入れて中火にかけ、沸騰させる。
4.器に2を入れ、3をかけて1、九条ねぎをのせる。
・オーブントースターは1000Wを基準にしています。機種や庫内のサイズによって仕上がりが異なりますので、仕上がりを確認しながら調節してください。
著＝中山有香里／『疲れた人に夜食を届ける出前店3』