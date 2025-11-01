…今日はいろいろ上手くできなかったな…


今日もおつかれさま。へとへとの夜を救う【火曜日のおかかチーズおにぎり】／疲れた人に夜食を届ける出前店2（1）

モヤモヤが止まらない、早く寝たいのに寝付けない……。そんなへとへとのあなたに、夜食の出前店が癒やしのひと皿を届けます。

とある町の片隅にたたずむ夜食の出前店。店主のクマやサケのほか、ゴリラ、ネコ、吉村、まっくろいコたちなど、個性豊かなスタッフも増えました。あるときは部屋に、またあるときは屋台で。どこでも神出鬼没に現れては、温かくて美味しい夜食を届けてくれるのです。

「こんな夜食が届いたらいいな」という癒しのエピソードとともに、料理初心者でも簡単に作れるレシピをご紹介します。

※本記事は中山有香里著の書籍『疲れた人に夜食を届ける出前店3』から一部抜粋・編集しました。

キャラクター相関図


■月曜日のえび天うどん

…今日はいろいろ上手くできなかったな…


えび天うどん


■えび天うどん

材料（1人分）

冷凍うどん…1玉

九条ねぎ（小口切り）…1/2本分

えびの天ぷら…1尾

乾燥わかめ…1g

A 水…300ml

　顆粒和風だし…小さじ2

　しょうゆ…大さじ1と1/2

　みりん…大さじ1と1/2

作り方

1.わかめはたっぷりの水で戻して水けをきる。えびの天ぷらはトースターで3分ほど焦げないように温める。

2.うどんは袋の表示通りゆでるか、電子レンジで加熱して解凍しておく。

3.鍋にAを入れて中火にかけ、沸騰させる。

4.器に2を入れ、3をかけて1、九条ねぎをのせる。

・オーブントースターは1000Wを基準にしています。機種や庫内のサイズによって仕上がりが異なりますので、仕上がりを確認しながら調節してください。

著＝中山有香里／『疲れた人に夜食を届ける出前店3』