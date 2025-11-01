【不思議の国のアリスなねこ】丸くなり、長くなり。アリスなねこの体の変化
【おむすびころりんなねこ】おむすびが転がった先、穴の中からかわいい声がして？／よっ！ねこむかしばなし（1）
ねこがいればみーんな幸せ！
誰もが知る有名な物語にねこを融合させるのは、「ねことわざ」でおなじみの漫画家・イラストレーターのぱんだにあさん。
古今東西様々の昔話や童話など、みんな知ってる物語たちにかわいらしさ、ふてぶてしさ、愛くるしさすべてを兼ね備えたねこたちが加わることで、物語は新たな展開に！
元となったお話の解説もあるので、神話や名作についても改めておさらいできる！ ねこあるあるが満載の、WEBアニメ化もされる童話×癒やし系ねこまんがをお送りします。
※本記事はぱんだにあ著の書籍『よっ！ねこむかしばなし』から一部抜粋・編集しました。
■◆不思議の国のアリスなねこ
■◆元となったむかしばなし
不思議の国のアリス
むかし、あるところにアリスという少女がいました。アリスが姉と一緒に川辺で退屈そうに過ごしていた時、人間の言葉を使いながら慌てて走り抜ける白うさぎを見かけます。うさぎを追いかけていたアリスは穴に落ちてしまいました。
そこからアリスは数多くのとても奇妙な体験をします。食べると体が大きくなったり小さくなったりするケーキ、自分の体ほどの大きさのイモムシとの出会い、終わることのないお茶会、ハートの女王による裁判……。
やがてアリスは絶体絶命のピンチに追い込まれ悲鳴をあげますが、そこは姉の膝の上でした。アリスは退屈のあまり寝てしまい、壮大な夢を見ていたのでした。
著＝ぱんだにあ／『よっ！ねこむかしばなし』